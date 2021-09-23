日本外相表示歡迎台灣加入TPP

23日，台灣政府正式宣布申請加入跨太平洋夥伴關係協定（TPP）。正在美國訪問的日本外相茂木敏充表示，歡迎台灣申請加入TPP。

廣告 繼續瀏覽後續

茂木外相表示：“此次台灣申請加入TPP，我國對此表示歡迎。”

茂木指出：將基於戰略的觀點和民眾的理解加以對應。” 茂木是在紐約在線回答記者們的提問時說這番話的，而對於16日申請加入TPP的中國，茂木和其他與TPP相關日本政府閣僚充滿了警戒，並沒有表示歡迎。內閣官房長官加藤勝信17日上午在記者會上在談及中國正式申請加入TPP時指出：將與參加國合作謹慎對應。

茂木評價台灣是“極其重要的夥伴”，經濟關係密切，與日本共享法治等基本價值觀。 同時，他表示，“TPP在市場准入和規則方面有高層次的內容和要求，台灣是否完全準備好去滿足這些要求，我們有必要認真審視。”

另一方面，中國大陸強烈批判台灣的動向。

預計未來中方將加大對台的批判和施壓力度，大陸與台灣的關係出現了新的火種。

台灣當局在23日記者會上表示：“我們可以與日本合作的領域很多”，並強調了與日本的密切關係。行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中說：對於台灣來說，這是自從加入世貿組織（WTO）以來的新的機會。

16日先於台灣申請入會的中國堅持“一個中國”原則，視台灣為領土，反對台灣入會，而鄧振中解釋說，該申請與中國的申請沒有直接關係。同時他指出，“如果中國先加入，台灣的加入就有風險，”台灣對中國大陸抱有警戒感。