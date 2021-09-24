布林肯參加東盟外長會：美國今秋將公布新的全面印太戰略

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）9月23日與東盟國家外長舉行了視頻會議。布林肯會前在發言時表示，今年秋天，美國將發布新的全面印太戰略。他強調，“即使我們在世界其他地方面臨挑戰，美國對東盟的承諾仍然是強有力的。”

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布林肯發言說，“感謝大家願意在短時間內以這種混合形式開會。很高興在紐約這裡看到同事們，也很高興在屏幕上看到你們所有人；並非常感謝文萊外長艾瑞萬擔任主席，感謝（印度尼西亞）蕾特諾外長今天與我們共同主持這次會議。”

布林肯說，“在開始今天的談話之前，我只想感謝在座的許多國家，感謝你們為阿富汗的疏散和重新安置工作提供的幫助。我們感謝這種夥伴關係，特別是感謝所有譴責暴力、呼籲尋求離開的人安全通行的國家。”

布林肯說，“即使我們在世界其他地區面臨挑戰，美國對東盟的承諾仍然堅定。東盟是印太地區架構的核心，它對我們自身的穩定、經濟機會和基於規則的國際秩序的願景至關重要。”他說，“我們繼續支持《東盟印太展望》。我們認為我們對東盟的支持非常符合《東盟印太展望》的四個優先合作領域。”

布林肯說，“今年秋天，美國將發布我們新的、全面的印度-太平洋戰略。它建立在我們對一個自由、開放、相互聯繫、有復原力和安全的地區的共同願景之上。與東盟的展望類似，它將反映東南亞對印太地區的重要性，以及東盟在決定該地區未來方面所發揮的關鍵作用。”

美國常務副國務卿溫迪·謝爾曼（Wendy Sherman）當天還與來自孟加拉國、不丹、馬爾代夫、尼泊爾和斯里蘭卡的代表舉行了會談。她在推特上寫道，“美國與南亞的夥伴關係對我們各國人民和印太地區的繁榮和安全至關重要。”

謝爾曼稱，“今天，我們討論了我們如何能夠集體推進共同的民主原則並應對全球挑戰，包括新冠病毒、經濟復蘇和氣候變化。我期待着未來的磋商和深化我們的夥伴關係。”