四方安全對話領導人聯合聲明：我們的共同未來將在印度-太平洋書寫

四方安全對話（Qaud）首次領導人面對面峰會9月24日在位於美國首都華盛頓的白宮東廂舉行。美國總統拜登（Joe Biden）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison ）和日本首相菅義偉及高級官員團隊參加了當天的會議。

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會後，四國首腦發表聯合聲明稱，“我們，澳大利亞、印度、日本和美國的領導人，今天首次以‘四方安全對話’的名義召開會議。在這個歷史性的時刻，我們再次承諾我們的夥伴關係，以及作為我們共同安全和繁榮基石的區域--自由和開放的印度-太平洋，它也是包容和具有韌性的。”聲明稱，“自我們上次會議以來，僅僅過去了6個月。自3月以來，新冠病毒大流行已造成持續的全球痛苦；氣候危機已加速；區域安全已變得越來越複雜，對我們所有國家的單獨和共同的考驗。然而，我們的合作仍然是堅定不移的。”

聲明稱，“四方安全對話峰會是一個機會，讓我們自己和世界重新關注印度-太平洋，關注我們希望實現的願景。我們一起再次承諾促進自由、開放、基於規則的秩序，植根於國際法，不畏懼脅迫，以促進印度-太平洋及其他地區的安全和繁榮。” 聲明稱，“我們支持法治、航行和飛越自由、和平解決爭端、民主價值觀和國家的領土完整。我們承諾共同合作並與一系列夥伴合作。我們重申，我們堅決支持東盟的團結和中心地位，支持《東盟印太展望》，並強調我們致力於以實際和包容的方式與東盟及其成員國--印太地區的核心合作。我們也歡迎2021年9月歐盟（發布的）在印太地區的合作戰略。”

聲明稱，“自我們第一次會議以來，我們在應對世界上一些最緊迫的挑戰方面取得了相當大的進展：新冠病毒大流行、氣候危機以及關鍵和新興技術。”

聲明稱，“我們在應對新冠病毒和救援方面的合作，標誌着四方安全對話的一個歷史性新重點。我們發起了由我們各自政府的頂級專家組成的四方安全對話疫苗專家組，負責建立強有力的聯繫，並更好地調整我們的計畫，以支持印度-太平洋的衛生安全和新冠病毒應對措施。”

聲明稱，“在此過程中，我們分享了對該大流行病狀況的評估，並調整了我們的抗擊努力，加強了在該地區緩解新冠病毒的共同外交原則，並與包括‘新冠疫苗全球取得機制’（COVAX）設施在內的多邊努力密切協作，積極改善我們在支持安全、有效、有質量保障的疫苗生產和公平獲取方面的協調工作。除了通過COVAX資助的劑量外，澳大利亞、印度、日本和美國已承諾在全球範圍內捐贈超過12億劑量的安全有效的新冠病毒疫苗。而迄今為止，作為這些承諾的一部分，我們已經向印太地區的國家提供了近7900萬劑安全、有效和有質量保證的疫苗。”

聲明稱，“由於四方安全對話疫苗合作夥伴關係為提高（印度藥企Biological E LTD）生物E有限公司的製造能力提供了資金，印度的額外生產將在今年晚些時候投入使用。根據我們3月份的聲明，並認識到全球供應缺口的持續存在，我們將確保這一擴大的生產為印度-太平洋和世界出口，我們將與關鍵的多邊倡議，如COVAX設施協調，為低收入和中等收入國家採購經過驗證的安全、有效和有質量保障的新冠病毒疫苗。我們也認識到開放和安全的供應鏈對疫苗生產的重要性。”

聲明稱，“儘管整個地區和世界經歷了數月的大流行病困境，但我們迄今已取得了很大成就。四方安全對話領導人歡迎生物E有限公司在2022年底前生產至少10億支安全有效的新冠病毒疫苗，包括通過我們的四方安全對話投資。”聲明稱，“今天，我們自豪地宣布向這一供應邁出了第一步，這將立即幫助印太地區和全世界結束這一大流行病。四方安全對話還歡迎印度宣布從2021年10月開始恢復出口安全有效的新冠病毒疫苗，包括向COVAX出口。”

聲明稱，“日本將繼續通過33億美元的新冠病毒危機應對緊急支持貸款，幫助區域合作夥伴購買疫苗。澳大利亞將提供2.12億美元的贈款援助，用於為東南亞和太平洋地區購買疫苗。此外，澳大利亞將撥款2.19億美元，用於支持最後一英里的疫苗推廣，並牽頭協調四方安全對話在這些地區的最後一英里交付工作。”

聲明稱，“我們還將加強我們在臨床試驗和基因組監測領域的科技（S&T）合作，以便我們能夠加快努力，結束這種大流行病並建立更好的健康安全。我們致力於圍繞共同的全球目標進行調整，以幫助世界接種疫苗，現在拯救生命，並建設得更好，包括通過加強全球衛生安全融資和政治領導。 我們各國還將在2022年進行一次聯合大流行病準備工作的桌面或演習。”

聲明稱，“我們已經聯合起來應對氣候危機，必須以它所要求的緊迫性來解決這一問題。四方安全對話國家將共同努力，保持與巴黎相一致的溫度限制，並將努力將其限制在比工業化前水平高出1.5℃。為此，四方安全對話國家打算在第二十六屆聯合國氣候變化大會（COP26）之前更新或傳達雄心勃勃的國家自主貢獻，並歡迎那些已經這樣做的國家。四方安全對話國家還將協調他們的外交活動，以提高全球的雄心，包括與印太地區的主要利益相關者聯繫。”

聲明稱，“我們的工作分為三個主題領域：氣候雄心，清潔能源的創新和部署，以及氣候適應、復原力和準備，目的是在2020年代加強行動，為到2050年最好實現全球凈零排放的目標做出貢獻，並考慮到國家情況。我們正在開展適合本國國情的部門去碳化工作，包括旨在實現航運和港口業務去碳化以及部署清潔氫氣技術的工作。我們將合作建立負責任和有彈性的清潔能源供應鏈，並將加強抗災基礎設施聯盟和氣候信息系統。四方安全對話國家將共同努力，爭取在COP26和20國集團會議上取得成功，堅持這一時刻所需的氣候雄心和創新水平。”

聲明稱，“我們在關鍵技術和新興技術方面建立了合作，以確保技術的設計、開發、管理和使用方式是由我們的共同價值觀和對普遍人權的尊重所決定的。我們與業界合作，正在推進安全、開放和透明的5G和5G以外網絡的部署，並與一系列夥伴合作，促進創新，推廣值得信賴的供應商和方法，如‘開放無線接入網’（Open RAN）。 認識到政府在促進5G多樣化的有利環境方面的作用，我們將共同促進公私合作，並在2022年展示基於標準的開放技術的可擴展性和網絡安全。”

聲明稱，“關於技術標準的制定，我們將建立特定部門的聯絡小組，以促進開放、包容、私營部門主導、多方利益相關者和基於共識的方法。我們還將在國際電信聯盟等多邊標準化組織中進行協調和合作。我們正在繪製包括半導體在內的關鍵技術和材料的供應鏈圖，並申明我們對有彈性、多樣化和安全的關鍵技術供應鏈的積極承諾，同時認識到政府支持措施和透明及市場導向政策的重要性”。聲明續指，“我們正在監測未來關鍵和新興技術的趨勢，首先是生物技術，並確定相關的合作機會。我們今天還推出了關於技術設計、開發、治理和使用的四項原則，我們希望這些原則不僅能指導本地區，而且能指導全世界實現負責任的、開放的、高標準的創新。”

聲明稱，“展望未來，我們不僅將深化我們在這些關鍵領域的合作，而且將把它擴大到新領域。在我們每個區域基礎設施努力的基礎上，我們正在發起一個新的四方安全對話基礎設施夥伴關係。作為一個四方安全對話集團，我們將定期舉行會議，協調我們的努力，繪製該地區的基礎設施需求，並協調區域需求和機會”。

聲明補充說，“我們將合作提供技術援助，用評估工具賦予區域合作夥伴權力，並將促進可持續的基礎設施發展。我們支持七國集團在基礎設施方面的努力，並期待着與志同道合的夥伴，包括與歐盟合作。我們再次確認20國集團的優質基礎設施投資原則，並將重振我們的努力，在印度-太平洋提供高標準的基礎設施。我們重申對繼續參與藍點網絡的興趣。我們強調支持符合主要債權國國際規則和標準的公開、公平和透明的借貸做法的重要性，包括債務可持續性和問責制，並呼籲所有債權人遵守這些規則和標準。”

聲明稱，“今天，我們開始在網絡空間進行新的合作，並承諾共同努力打擊網絡威脅，促進復原力，並保護我們的關鍵基礎設施。在空間方面，我們將確定新的合作機會，並為和平目的分享衛星數據，如監測氣候變化、災害應對和準備、海洋和海洋資源的可持續利用，以及應對共同領域的挑戰。我們還將就確保可持續利用外層空間的規則、規範、準則和原則進行磋商。”

聲明稱，“我們很自豪地開啟了教育和人與人之間合作的新篇章，因為我們啟動了 ‘四方安全對話獎學金’。在慈善機構施密特基金會（Schmidt Futures）的管理下，在埃森哲、黑石、波音、谷歌、萬事達和西部數據公司們的慷慨支持下，這一試點獎學金計畫將為我們四個國家的頂尖科學、技術、工程和數學研究生提供100個研究生獎學金。通過‘四方安全對話獎學金’，我們的下一代STEM（科學、技術、工程和數學）人才將準備好帶領四方安全對話（成員國）和其他志同道合的夥伴走向創新，塑造我們共同的未來。”

聲明稱，“在南亞，我們將密切協調我們對阿富汗的外交、經濟和人權政策，並將根據聯合國安理會第2593號決議，在未來幾個月內深化我們的反恐和人道主義合作。我們重申，阿富汗領土不應被用來威脅或攻擊任何國家，也不應被用來庇護或訓練恐怖分子，或計畫或資助恐怖行為，並重申在阿富汗打擊恐怖主義的重要性。”聲明補充說，“我們譴責使用恐怖主義代理人，並強調必須拒絕向恐怖主義團體提供任何後勤、財政或軍事支持，這些支持可用於發動或策畫恐怖襲擊，包括跨界襲擊。我們共同支持阿富汗國民，並呼籲塔利班向任何希望離開阿富汗的人提供安全通道，並確保所有阿富汗人，包括婦女、兒童和少數民族的人權得到尊重。”

聲明稱，“我們還認識到，我們的共同未來將在印度-太平洋書寫，我們將加倍努力，確保四方安全對話成為促進地區和平、穩定、安全和繁榮的力量。”聲明表示，“為此，我們將繼續倡導遵守國際法，特別是《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）中所反映的國際法，以應對基於規則的海洋秩序所面臨的挑戰，包括在東中國海和南中國海。我們申明，我們支持小島嶼國家，特別是太平洋地區的小島嶼國家，以增強他們的經濟和環境的復原力。我們將繼續協助太平洋島國應對新冠病毒對健康和經濟的影響，以及高質量、可持續的基礎設施，並協助合作夥伴減輕和適應氣候變化的影響，這對太平洋地區構成特別嚴重的挑戰。”

聲明稱，“我們重申我們對根據聯合國安理會決議實現朝鮮完全無核化的承諾，同時確認有必要立即解決日本被綁架者的問題。我們敦促朝鮮遵守其聯合國義務，不要進行挑釁。我們還呼籲朝鮮進行實質性對話。”聲明稱，“我們致力於在印度-太平洋和其他地區建立民主的復原力。我們繼續呼籲結束緬甸的暴力，釋放所有被拘留的政治犯，包括外國人，參與建設性的對話，並早日恢復民主。我們進一步呼籲緊急落實東盟五點共識。我們將深化我們在多邊機構的合作，包括在聯合國的合作，加強我們共同的優先事項，增強多邊體系本身的復原力。我們將單獨和共同應對我們這個時代的挑戰，確保本地區保持包容、開放，並受普遍規則和規範的約束。”

聲明稱，“我們將繼續建立合作的習慣；我們的領導人和外交部長將每年舉行會議，我們的高級官員將定期舉行會議。我們的工作小組將繼續其穩定的節奏，以產生必要的合作，建立一個更強大的地區。”四國領導人最後表示，“在這個考驗我們所有人的時刻，我們對實現一個自由和開放的印度-太平洋的承諾是堅定的，我們對這種夥伴關係的願景仍然是雄心勃勃和意義深遠的。通過堅定的合作，我們一起迎接這一時刻。”