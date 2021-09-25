日本31所已經實施或正在考慮更嚴格的關於研究尖端技術的留學生出身組織相關的身份審查。考慮到奉行民間技術應用於軍事的“軍民融合”的中國，有觀點認為可轉用於軍事的尖端技術可能會通過留學生外流。隨着日本政府加強管理，大學方面也將不得不做出應對。

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據共同社報道稱，日本31所大學對留學生加強審查以防止技術外流。23日獲悉，一項對被指參與中國人民解放軍武器研發的中國大學簽訂學術協議及外國留學生較多的日本國公私立大學為對象實施的調查結果顯示，作答的56所大學中，有31所已經實施或正在考慮更嚴格的關於研究尖端技術的留學生出身組織相關的身份審查。考慮到奉行民間技術應用於軍事的“軍民融合”的中國，有觀點認為可轉用於軍事的尖端技術可能會通過留學生外流。隨着日本政府加強管理，大學方面也將不得不做出應對。

不過，對於簽署不將受管制技術帶出日本的保證書等回國時的確認工作，只有佔4成的24所大學表示實施或考慮。確認是否有外國資金支援的大學也很少，凸顯出日本對技術外流風險缺乏有效對策的現狀。

該報道稱，在美中對立激化的背景下，日本政府6月宣布加強對尖端技術的出口管理，對大學向接受外國政府研究資金等受特定國家影響的留學生等提供技術的情況，將採取經濟產業相許可制。

調查對象為日本的67所大學，包括與被稱為“國防七子”的中國7所開展軍事相關技術研究的大學簽訂交流協議和設有漢語教育機構“孔子學院”的大學，以及截至去年5月留學生人數排名前30的大學。其中56所作答。調查在原則上不公開各大學回答內容的條件下實施。

許多大學過去僅僅讓留學生申報其最終學歷，調查顯示有過半數的31所大學已經或考慮加強對過去學歷、工作履歷等身份審查。有10所大學詢問留學生是否有意入職軍事相關組織，14所確認外國機構的資金支援內容。

設想針對參加中國人才引進“千人計畫”的學者，日本政府也在敦促掌握日本學者參與海外聯合研究的狀況。調查顯示，僅有不到3成的16所大學就聯合研究建立詳細申報制度。關於美國以被用於中國政治宣傳為由加強監視的孔子學院，日本有14所大學開設。有1所大學表示考慮調整運營體制。

據共同社說，日本國內截至去年5月的留學生人數約為28萬人。從國籍來看中國最多，佔到總數的逾4成。