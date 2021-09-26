反抗塔利班 阿富汗婦女在社交網絡展曬五顏六色艷麗裙子

當身在美國的巴哈爾-賈拉里看到喀布爾支持塔利班的集會上示威的婦女戴面紗的圖像時，她決定發起一項運動，以提高人們對阿富汗傳統服飾的認識，這些服飾明亮而充滿生機。在她的帶動下，許多阿富汗婦女在網上發布了自己穿着綠色、黃色、橙色和紅色等鮮艷的多色衣服的照片，在社交網絡上展示着阿富汗著名的紡織與刺繡。這個運動取名為“不要觸動我的衣飾”。

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據法新社今天報道稱，這位出生在阿富汗的學者巴哈爾-賈拉里(Bahar Jalali)在社交媒體上發起了#DoNotTouchMyClothes標籤，以抗議塔利班對阿富汗女學生強迫穿戴黑色全臉面紗。她說，"我非常擔心世界會認為這些婦女在喀布爾穿的衣服就是阿富汗的傳統服裝。" 巴哈爾-賈拉里在美國馬里蘭州格倫伍德的家中告訴法新社，她指的是本月初的抗議活動。

據巴哈爾-賈拉里說，"阿富汗婦女不穿這樣的衣服。”她在推特上補充說："阿富汗婦女穿着五顏六色的裙子，我們已經向世界展示了這些裙子。”

在她的帶動下，許多阿富汗婦女在網上發布了自己穿着綠色、黃色、橙色和紅色等鮮艷的多色衣服的照片，在社交網絡上充斥着他們國家著名的紡織刺繡。

46歲的巴哈爾-賈拉利從小就移民到了美國。她於2009年回到阿富汗，在喀布爾的美國大學教授歷史和性別研究，這是阿富汗的第一個此類課程。她現在是馬里蘭州洛約拉大學的一名教授。她堅持認為，"我希望這些五顏六色的裙子能讓面紗的黑色黯然失色"，"我希望人們能記住他們是（......）阿富汗文化的代表"。

巴哈爾-賈拉里現在擔心她以前的學生被困在阿富汗，其中許多人都擔心他們的生命安全。據巴哈爾-賈拉里說，"我的學生對性別平等充滿熱情，無論他們是男性還是女性。” 她說："所以我真的不知道這新的一代人，他們從未在塔利班統治下生活過，他們在一個開放和自由的社會中長大，將如何適應這個黑暗的時代。”但也正是因為這些年輕人已經嘗到了自由的滋味，賈拉里認為阿富汗的新主人會在他們的道路上碰到障礙。

據巴哈爾-賈拉里認為，阿富汗社會與上次塔利班統治國家時的情況不同。她說："許多婦女謀生，是一家之主。”而且巴哈爾-賈拉里認為："塔利班要想像以前那樣將這種鐵腕強加給阿富汗人民，將會非常困難。”