美印首腦聯合聲明：拜登重申對印度作為主要防務夥伴的堅定承諾

美國總統拜登（Joe Biden）9月25日與來訪的印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行了兩國領導人會談。據會後發表的美印領導人聯合聲明介紹，“拜登總統重申了美國和印度之間防務關係的力量，以及對印度作為主要防務夥伴的堅定承諾，即通過在信息共享、後勤共享和軍方對軍方的互動方面進行密切的防務接觸，加強先進軍事技術方面的合作，以及在多邊框架內包括與區域夥伴擴大接觸。”

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拜登與莫迪在24日共同參加了四方安全對話（Quad）領導人首次面對面峰會。25日發布的美印領導人聯合聲明稱，“約瑟夫·拜登總統歡迎納倫德拉·莫迪總理今天來到白宮參加他們的首次領導人會晤，重申他們的密切關係，並為推進世界上最大的民主國家之間的夥伴關係制定了新的路線。”聲明稱，“兩位領導人確認了指導美印關係向前發展的明確願景：建立戰略夥伴關係，並與包括東盟和四方安全對話成員在內的區域集團合作，促進在印太地區和其他地區的共同利益；發展貿易和投資夥伴關係，增加兩國工人家庭的繁榮；完成防治新冠病毒大流行和其他健康挑戰的鬥爭；激發全球努力，擴大氣候行動；加強民主價值觀和機構，支持我們各自的人民；以及加強使兩國更加強大的人民之間的聯繫。”

聲明稱，“拜登總統和莫迪總理對他們國家在過去一年中為抗擊新冠病毒大流行而進行的密切合作深表自豪和讚賞，因為兩國政府、民間社會、企業和僑民社區以前所未有的方式動員起來，在兩國需要時分享緊急救援物資。在使用了數億劑量的疫苗以保護國內外的公民之後，他們重申了他們對領導全球努力以結束這一流行病的承諾。”聲明稱，“拜登總統歡迎印度宣布將恢復出口安全有效的新冠病毒疫苗，包括對疫苗全球獲取機制（COVAX）的供應。兩位領導人還對最終確定關於衛生和生物醫學科學的總體諒解備忘錄表示歡迎，以加強在影響全球健康的關鍵領域的合作，包括大流行病的準備和生物醫學研究，以減少未來大流行病的風險。”

聲明稱，“莫迪總理歡迎拜登總統關於召開全球新冠病毒峰會的倡議，以結束該大流行病並更好地重建，為下一步做好準備，因為我們共同致力於對抗新冠病毒流行。”聲明續指，“莫迪總理歡迎美國在氣候行動方面的領導力，包括美國重新加入《巴黎協定》。拜登總統表示支持莫迪總理打算在2030年前實現安裝450吉瓦可再生能源電力的國內目標，並承認為可再生能源、儲存和電網基礎設施的投資調動資金的重要性，這將保證數百萬印度家庭獲得清潔、可靠的電力。通過美國-印度2030年氣候和清潔能源議程夥伴關係下的‘戰略清潔能源夥伴關係’（SCEP）和‘氣候行動與資金動員對話’（CAFMD）兩個主要軌道，美國和印度將加速清潔能源的開發和關鍵技術的部署，以推進清潔能源轉型。印度歡迎美國加入‘工業轉型領導小組’（LeadIT）。”

聲明談到，“拜登總統重申了美國和印度之間防務關係的力量，以及對印度作為主要防務夥伴的堅定承諾，即通過在信息共享、後勤共享和軍方對軍方互動方面的密切防務接觸，加強先進軍事技術方面的合作，以及擴大在多邊框架下的接觸，包括與區域夥伴的接觸”。聲明補充說，“雙方領導人歡迎深化先進工業合作。在此背景下，他們注意到最近在國防技術和貿易倡議下共同開發空中發射無人駕駛飛行器的項目，並鼓勵更多此類聯合努力。他們呼籲政府和私營利益攸關方利用國防工業現有的創新和創業生態系統，共同開發、共同生產和擴大相互間的國防貿易。他們還期待着工業安全協議峰會的開幕會議，以促進高端國防工業合作。”

聲明提及，“領導人們決定，塔利班必須遵守聯合國安理會第2593（2021）號決議，該決議要求阿富汗領土決不能再被用來威脅或攻擊任何國家，或庇護或訓練恐怖分子，或計畫或資助恐怖襲擊，並強調了在阿富汗打擊恐怖主義的重要性。”聲明亦指，“領導人們呼籲停止使用暴力，釋放所有被拘留的政治犯，並迅速恢復緬甸的民主。他們還呼籲緊急執行東盟五點共識。”聲明表示，“兩國領導人歡迎在四方安全對話框架下加強合作，包括在多邊領域的合作，因為他們對一個尊重領土完整和主權以及國際法的自由、開放和包容的印太地區有着共同的願景。拜登總統對印度在2021年8月擔任聯合國安理會主席期間的有力領導表示讚賞。”

聲明稱，“在此背景下，拜登總統還重申，美國支持印度成為改革後的聯合國安理會常任理事國，並支持作為多邊合作的重要倡導者並渴望獲得聯合國安理會常任理事國席位的其他國家。他還重申了美國對印度加入核供應國集團的支持。他們歡迎延長《全球發展三方合作指導原則聲明》，以利用印度和美國的綜合能力來應對世界各地的全球發展挑戰，特別是在印度-太平洋和非洲。此外，他們期待着美國-印度甘地-金髮展基金會的啟動，以推進衛生、教育和環境方面的合作。”

聲明稱，“他們期待着在2021年底前重新召開印度-美國貿易政策論壇，通過解決貿易問題，確定增加接觸的具體領域，以及為貿易關係的未來制定一個雄心勃勃的共同願景，來加強雙邊貿易關係。兩國領導人期待着在2022年初召開美印首席執行官論壇和商業對話，充分利用私營部門的人才。兩國領導人注意到正在進行的關於促進發展項目投資的《投資激勵協議》的談判，並承諾儘早結束。他們進一步討論了美國和印度將如何共同制定可持續和透明的道路規則，以提升整個印太地區的經濟。他們歡迎通過抗災基礎設施聯盟和即將舉行的印太商業論壇加強合作。”

聲明稱，“兩國領導人指出，高技能專業人員、學生、投資者和商務旅行者在兩國之間的流動增強了兩國的經濟和技術夥伴關係。兩國領導人強調兩國間有復原力和安全的供應鏈的重要性。他們歡迎兩國私營部門參與在醫藥、生物技術、半導體和信息技術等關鍵領域建立更有力的聯繫。兩國領導人認識到關鍵技術和新興技術對實現經濟增長和戰略重點的重要性。他們期待着在2022年初恢復高技術合作小組，以加速關鍵領域的高技術商業。”

聲明續指，“美印領導人決定，美國和印度必須在新的領域和許多關鍵和新興技術領域：空間、網絡、健康安全、半導體、人工智能、5G、6G和未來一代電信技術以及區塊鏈繼續並擴大其夥伴關係，這些領域將確定創新進程，以及下個世紀的經濟和安全景觀。雙方領導人認識到解決網絡空間脆弱性和威脅的基本需要，包括促進關鍵基礎設施的復原力，並歡迎各國政府加強夥伴關係，打擊勒索軟件和其他網絡犯罪，包括努力打擊在其境內活動的網絡犯罪分子。”

聲明補充說，“雙方領導人重申可持續能力建設的重要性，指出應優先考慮並加強應對網絡威脅的技術互助工作，包括通過對話、聯席會議、培訓和分享最佳做法。他們期待在今年年底前完成《空間態勢感知諒解備忘錄》，這將有助於分享數據和服務，確保外層空間活動的長期可持續性。”

聲明指出，“作為全球夥伴，美國和印度決心進一步加強雙方在教育、科技和人民交往方面的合作。兩位領導人歡迎通過將於今年晚些時候舉行的印度和美國外交部長和國防部長‘2+2’部長級對話進行密切磋商。”聲明稱，“兩位領導人慶祝兩國人民之間深厚和充滿活力的關係，這種關係是美國和印度之間特殊紐帶的基礎，並使他們的夥伴關係持續了近75年。他們重申並鼓勵其他人接受他們共同的價值觀，即自由、民主、普遍人權、寬容和多元化以及所有公民的平等機會，並承諾繼續努力實現可持續發展和全球和平與安全。”

聲明最後寫道，“拜登總統和莫迪總理決心推進美印全面全球戰略夥伴關係，並期待着美國和印度將共同取得的成就，這反映了共同的價值觀和原則，以及日益增長的戰略趨同。”