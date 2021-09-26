莫里森：澳大利亞人將永遠是澳大利亞人，將始終堅持我們的價值觀

美國哥倫比亞廣播公司(CBS)《面對全國》(Face the Nation)節目9月26日播出了對澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）的專訪。

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主持人在採訪中說，“很高興你能來到演播室。我想問你有關大局（問題）。拜登總統和中國的習近平主席都說他們希望避免衝突。但是聯合國秘書長說美中關係完全失調，我們需要避免冷戰。你認為我們會走向與中國的衝突嗎？”莫里森回答說，“我不認為那是不可避免的。我認為符合所有人利益的是快樂的共存，但這種快樂的共存取決於像澳大利亞這樣的自由國家，以及整個印太地區的國家生活在一個自由和開放的印度-太平洋。”他說，“而這應該是我們所有的目標。我歡迎拜登總統正在採取的行動，與習主席建立聯繫，並尋求找到我們可以尊重我們的分歧的地方，專註於我們可以一起工作的事情。但在任何時候，作為主權國家，我們都必須堅持我們所持有的價值觀和信仰。我認為這是幸福共存的前提。”

主持人問，“快樂共處是一個外交術語，因為現在該地區的事情似乎並不那麼快樂。我的意思是，拜登政府官員說澳大利亞現在受到中國的脅迫。你是否認為中國的戰略是試圖砸開澳大利亞，以此來對付西方聯盟和美國？”莫里森說，“如果是這樣的話，澳大利亞將永遠是可迅速恢復的，將永遠堅守我們所珍視的東西。美國也不例外。任何自由民主國家都不會在我們的新聞自由和議會自由問題上作出妥協。”主持人追問，“他們是否在試圖強迫你們？”

莫里森說，“我們在兩國關係中經歷了一些困難，中國已經提出了這些困難和他們提出的問題。這就是我們的新聞自由，關於我們對誰可以在澳大利亞投資作出主權決定的方式，以及我們在人權和新疆等問題上站出來的事實。當然，在談到香港時，我們有大量的澳大利亞華裔人口和許多來自香港的居民。”他說，“因此，我們當然會對此有看法。我們尊重每個國家都有自己的主權權利，以其認為合適的方式管理自己的國家，而且我們承認--中國多年來取得的許多成就。但與此同時，澳大利亞人將永遠是澳大利亞人。我們將始終堅持我們的價值觀，以及我們管理一個自由民主國家的方式，就像我確信美國將始終如此。我們偉大的朋友和夥伴。”

主持人問，“在美國這裡，聯邦調查局局長本周說，美國每12小時就會對中國展開一次反間諜調查，他們就是這樣針對美國的。你在澳大利亞看到了什麼？你認為來自中國的最大威脅是什麼？” 莫里森說，“我們對外國干涉有復原力。我們對他們的......他們的攻擊通過......通過網絡或其他形式的外國干涉的形式，有復原力。任何主權國家都會這樣。但我們更喜歡的方式是—”主持人插話說，“他們試圖在經濟上擠壓你們。”莫里森說，“不過，我們更願意看到的是，使我們的經濟多樣化，確保我們在自己的製造業環境、資源和農業部門有復原力。我們找到新的市場。我們有......我們實際上生活在印度-太平洋。有許多不同的國家有許多不同的前景。而在澳大利亞，我們生活在印度-太平洋。這不是一個理論上的概念。這就是我們生活的地方，我們希望以積極的方式與我們地區的國家共處。”

莫里森說，“做到這一點的方法是，在有分歧的地方，你要堅持你的分歧，當然，你要努力找到一種積極的方式與該地區的其他人合作，並與你的夥伴和盟友合作。這就是為什麼我們能夠與澳大利亞和英國達成這種歷史性的新層次的夥伴關係，稱為 ‘奧庫斯’（AUKUS），四方安全對話（Quad）這就是為什麼我在這裡--。”主持人說，“就是在白宮舉行的會議“。莫里森說，“是的，由印、度日本、澳大利亞和美國組成的四方安全對話”。主持人說，“這不是一個反中國的聯盟嗎？”莫里森說，“不，它是一個積極的聯盟。這是一個積極的夥伴關係，甚至在技術上更正確的是在印度-太平洋的貢獻。”主持人說，“針對誰？”

莫里森回答說，“我們這些生活在那裡的人希望有一個和平、自由和開放的印度-太平洋。因此，這不是反對什麼，而是支持什麼。這就是我們對四方安全對話的看法。”主持人說，“那麼，為什麼需要美國製造的核潛艇呢？”莫里森表示，“因為澳大利亞的防衛取決於是否有遠距離（能力）。我的意思是，澳大利亞離任何地方都很遠，為了確保我們的安全利益得到最好的保護，我們需要有很長的覆蓋面和遠距離。”主持人說，“但你需要它們的速度比法國人提供給你的要快。這就導致了與法國人的這次大的外交爭吵。你們改用核動力潛艇。”莫里森說，“是這樣的”。

主持人問，“所以你可以在更遠的地方進行警務。我們談論的是在中國後院的友好共處。你在這裡需要一些軍事支持，不是嗎？”莫里森說，“我們正在談論南中國海的國際水域，一個自由和開放的印度-太平洋。我的意思是，國際水域的意思正是如此。而無論是我們自己、德國人、法國人、英國人和我們在整個地區的合作夥伴，以及日本和印度和我們所有的人。這些都是國際水域。”

莫里森說，“國際海洋法應該是重要的，它對我們是重要的，對該地區的所有國家也是重要的。因此，能夠在所有國家都應該能夠運作的地方運作的能力，我認為是非常重要的。但是，我們改變的關鍵原因是，隨着印度-太平洋戰略環境的改變，常規潛艇不再能滿足這一需求。這就是為什麼我們能夠繼續執行該合同，因為它不再能夠完成我們需要這些潛艇完成的工作。”主持人說，“我們將討論這個問題，因為每個人都聽說了法國人在反對它時所表達的非常強烈的語言。但大局方面呢？你購買這些核潛艇，你是否在看一場與中國的軍備競賽？因為這正是中國人所警告的，這就是一個信號。”

莫里森說，“不，我們正在做的是，我們將從我們現有的常規潛艇艦隊，我們的柯林斯級潛艇，並隨着時間的推移，能夠用一個核潛艇艦隊來取代它。”主持人說，“因為中國已經回升了其軍事力量。”莫里森說，“具有更高的能力。許多年來，印太地區的軍事化一直在增加，而且我們已經看到這種升級有一段時間了。因此，這種升級比我們的決定更早。”主持人問，“你什麼時候才能真正得到這些潛艇？”莫里森說，“好吧，這就是我們在未來12、18個月內的工作。”主持人說，“你在10年之前需要這些潛艇嗎？”莫里森說，“這不是一個可能的時間框架。我們談論的是核潛艇，它對核管理負有非常高的責任。現在，這些並不是核武裝潛艇。”

莫里森說，“它們是常規武裝的潛艇。但是，對一支核潛艇艦隊所要求的管理是最高級別的。這是美國僅在1958年與英國分享過一次的技術。因此，這是一個重要的......美國作出的一個重要決定，讓我們獲得這種技術。”他續指，“現在，這意味着我們必須建立能力，以最負責任的方式來管理它。我們極其認真地對待我們的核不擴散責任。作為一個太平洋國家，我們知道太平洋地區的核問題非常敏感，所以這就是為什麼我們對這些問題特別敏感並將建立這種能力。而且它將補充我們與美國和許多其他夥伴的許多其他領域的防務合作。”

主持人問，“但你是否擔心這可能被中國解讀為感到更多威脅的理由？你是否認為這給你帶來了一個目標？”莫里森說，“我相信它應該是。這就是我們真正的觀點。澳大利亞完全有權利為了我們的主權利益作出決定，以提供我們的防禦，與我們的夥伴合作，創造一個更穩定的地區，以確保在該地區有一個有效的利益平衡，這意味着所有國家都可以相互貿易和接觸，並提升他們自己人民的繁榮。”主持人追問，“你是否期望因此受到報復？”莫里森說，“認為沒有理由會有（報復）。”主持人說，“你已經有一年多沒有和中國國家主席說話了。目前的情況不是很友好。”

莫里森說，“我們這一端的電話總是打開的。我們的大門已經......一直是敞開的。澳中兩國在政治層面上的直接對話沒有任何障礙。但是，中國方面沒有表現出對這一機會的興趣，但當他們希望這樣做時，我們總是歡迎他們。”主持人說，“他會接你的電話嗎？”莫里森反問，“誰的電話？”主持人說，“你有沒有試着給中國國家主席打電話？”莫里森說，“這些機會已經有很多年了，但這不是他們目前感興趣的事情，那是他們的選擇。”主持人說，“他現在不想接電話。”莫里森說，“不想”。

主持人問，“所以，熱戰的威脅有多真實？在你們的世界區域發生軍事衝突的威脅？我的意思是，你有世界上最強大國家的兩位元首，美國和中國，說我們不希望發生衝突。你認為在未來5到10年內有可能發生衝突嗎？” 莫里森說，“正如我之前所說，我當然不認為這是不可避免的，我認為這一切是完全可以避免的。而且，這些問題將主要在美國和中國之間解決。它們不是澳大利亞要直接解決的問題。”他補充說，“澳大利亞必須做的是，了解這種環境，我們必須做出符合我們國家利益的決定，以確保我們有足夠的防禦和足夠的方式來提供該地區的穩定，不僅僅是為澳大利亞，還有我們在該地區的所有朋友。”

莫里森說，“印度尼西亞、馬來西亞、新加坡、越南，所有與我們在該地區緊密合作的國家，東盟國家。除此之外，與日本和印度合作，當然，他們是四方安全對話的合作夥伴，韓國。我們都在為擁有一個更加穩定、自由和開放的印度-太平洋而共同努力。”主持人說，“台灣是最大的潛在誤判領域嗎？”莫里森表示，“在任何緊張的環境中，風險是誤判。這始終是巨大的風險，歷史告訴我們這一點。因此，這就是為什麼我認為所有國家都必須表現出謹慎。但在澳大利亞的情況下，我認為我們確實做到了這一點。但與此同時，我們將始終堅持我們的信念，我們將始終在我們知道重要的事情上堅持我們的立場。”

主持人說，“法國政府明確表示，他們對失去這份潛艇合同並不高興，美國和澳大利亞，英國也都簽訂了一份。法國的一個國防承包商說要給你寄一張660億美元的賬單。那麼，你打算支付這筆錢嗎？”莫里森說，“我認為這是一個相當特別的說法。這很簡單。”主持人問，“你認為有任何不當行為嗎？”莫里森說，“不，我們有一個採購潛艇的合同，合同中有門檻，讓我們可以選擇。如果我們認為我們不應該繼續，那麼出於任何原因--在我們的情況下，這些潛艇所能做的不再滿足澳大利亞的戰略需要。”他說，“因此，我們已經行使了我們在合同下的選擇權，不再繼續。如果我們繼續下去，那麼作為總理，我將是疏忽的，因為我將繼續執行一個巨大的和非常昂貴的合同，而這個合同並沒有完成澳大利亞需要完成的工作。”

主持人說，“在澳大利亞人以直率著稱的時候，你是否後悔沒有更加透明或直接？你為什麼不直接與法國總統接觸？說，你會失去我們了？”莫里森說，“我們非常清楚，我們對常規潛艇不再能勝任這項工作深表關切。我們對此進行了討論。而到了最後，我們認為情況不一樣了。”他補充說，“法國人顯然認為他們的潛艇仍然可以完成這項工作。我們不相信是這樣的。因此，我們決定現在不進行了。我絕對不驚訝，這將是一個深深的失望。當然，這是一份非常重要的合同。而我，特別是法國總統馬克龍，我知道他將，為確保這個合同能夠成功作出了巨大努力，我們對此表示感謝。”

莫里森說，“但在一天結束時，澳大利亞必須在其自然-國家利益上做出決定。我們已經尋求......我們已經溝通了，不幸的是，該合同將無法進行，因為該潛艇無法完成我們需要的工作。這是一個傑出的潛艇”。他說，“如果你正在尋找一艘常規潛艇，我們不再尋找這種能力。我們需要一種更高級的能力，我們走了這條路。所以我理解他們的失望。當然，他們會感到失望。但這是一個合同問題，我相信它將被友好地解決。”採訪中，就新冠疫情主持人還問到，“在這場大流行病的早期，澳大利亞確實是當時唯一與特朗普政府站在一起，要求對新冠病毒的起源進行真正調查的國家。”

莫里森說，“是的”。主持人問，“拜登政府的情報官員出面說，他們（對病毒的起源）只是不清楚。你們的機構是否有任何明確的起源？”莫里森說，“澳大利亞和美國在這些問題上分享信息。”主持人說，“你們是這五個國家（五眼聯盟）中的一個。”莫里森說，“這是這種關係的密切程度的一部分，你知道，這導致了我們現在的《澳新美安全條約》夥伴關係。重要的是世界衛生組織應該知道，而且世衛組織應該能夠去發現。而且這不是一個政治問題。這不是一個意識形態的問題。我的意思是，它起源於哪裡。這是一個需要被確定的問題。現在，我沒有這方面的理論。這不是我的工作，但這是我作為一個領導者的工作------。”

主持人說，“但你已經看到了情報。”莫里森回答說，“我已經看到了一系列的報告，但沒有一個能讓我，至少，得出任何有限的結論。但我想讓醫學專家知道，因為這種情況可能再次發生。如果它發生在一個野生動物市場，我們需要知道，因為有很多這樣的市場。如果它發生在其他一些城市，或者它是如何轉移到人類群體中的。”他說，“這對公眾健康很重要。這是唯一重要的事情。因此，澳大利亞只是問了一個誠實的問題：嘿，這是怎麼開始的？我們知道這一點非常重要，而且我們認為世衛組織需要有能力確保我知道這個問題的答案，因為讓我們面對現實吧，新冠病毒已經產生了毀滅性的影響。”

主持人說，“你認為他們在這方面失敗了嗎？”莫里森說，“我想我是許多人中的一個，他們對我們還沒有能夠得到這些答案感到沮喪，我們需要堅持這些答案。我歡迎這樣一個事實，你知道，我們是一個進程的一部分，看到60多個國家走到一起並說，我們需要知道我們需要一個進程，以確保我們找到，找出這裡發生了什麼。這很重要，他們需要開始並完成這項工作。”