印度駐華大使：不要將邊界緊張局勢與邊界問題混為一談

據《印度斯坦時報》9月26日報導，印度駐華大使唐勇勝（Vikram Misri）23日在參加活動時，呼籲中方將拉達克東部持續的邊界緊張局勢與兩國間更廣泛的邊界問題分開。他說，現在的首要問題是恢復實際控制線（LAC）的和平與安寧。

廣告 繼續瀏覽後續

報導指，唐勇勝在上周舉行的中印高級別二軌“對話”虛擬會議上說，（印中）有爭議的邊界沿線的日常事務應通過現有的既定協議和議定書來解決，這與為最終解決而設立的長期機制不應混淆。唐勇勝指的是印中軍隊在拉達克東部的實際控制線沿線持續了16個月的軍事對峙，這使兩國關係陷入了幾十年來的低谷。

唐勇勝發言說，“對邊境地區和平與安寧的嚴重侵犯自然要求我們在既定協議、議定書和機制的基礎上運用我們的思想來解決它”。他說，“在我們這樣做的時候，任何將邊境事務與邊界問題混為一談的企圖都是對參與尋找解決方案的人的工作的傷害”。唐勇勝說，中方這樣做是在“移動球門柱”。

唐勇勝說，“這就是為什麼印度方面一直在說，目前的問題是為了恢復邊境地區的和平與安寧，而不是為了解決更大的邊界問題，儘管去年發生了什麼，但我們在這個問題上的立場沒有改變。” 將更廣泛的邊界爭端與管理日常邊界事務分開，唐勇勝說，“特別代表機制、2005年《關於解決中印邊界問題政治指導原則的協定》以及三階段框架都是為了解決邊界問題，我們同意這是一個複雜而敏感的問題，需要時間來解決。”

唐勇勝說，“另一方面，為了管理日常的邊境事務，我們建立了一個機制，包括印中邊境事務磋商和協調工作機制（WMCC）和一系列協議、議定書和建立信任措施（CBM）等文書，以管理當地的行為，確保和平與安寧。”報導指，唐勇勝在上周五由四川大學國際關係學院、中國南亞研究中心和印度國防研究分析所（IDSA）共同主辦的活動中發表講話。他的講話於周日經印度駐華大使館發布。

中國駐印度大使孫衛東亦出席會議並發表致辭。為改善印中關係，孫衛東提出，“首先，中印要增進互信，把握雙邊關係正確方向；第二，中印要加強對話，促進合作；第三，中印要妥處分歧，避免分歧上升為爭端。”報導稱，唐勇勝提醒中方，維護領土完整和國家安全對雙方具有同等價值。他說，“將責任完全歸咎於對方並不是一種有益的做法。在沒有任何解釋或追索的情況下，一味強調自己的關切而無視對方的關切和敏感問題，這已經超出了不尊重的範疇。它實際上為尋找解決方案製造了更多障礙。”

唐勇勝還在講話中列舉了目前印方認為與中國艱難關係中的另外兩個 “障礙”，即對關切和敏感問題的片面看法，以及通過與其他國家關係的稜鏡看待雙邊關係。他還談到了印度的學生和離散家庭由於中國在疫情的背景下實施的嚴格的簽證限制而面臨的問題。唐勇勝說，“這些問題不需要局限於高級政治領域。”他說，“遠沒有那麼複雜的問題，這些問題具有純粹的人道主義背景，與雙邊外交立場無關，例如為學生、商人和滯留的家庭成員從印度到中國提供便利已經超過一年半了，這需要採取更加平衡和敏感的方法。”

報導指，數以千計在中國工作、學習或其配偶在中國工作的印度公民由於中方的硬性簽證規定而滯留在印度。中國官方至今沒有給出任何跡象表明何時會向印度公民開放邊境。另就影響中印關係的外部因素，唐勇勝說，“因此，印中關係必須根據其自身的優點進行判斷和管理。它們足夠充實和複雜，需要有自己的方法和適當的處理方式，而不需要想象中的第三種因素使其進一步複雜化，分散我們對優先事項的工作注意力。”