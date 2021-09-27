日本是否應該考慮擁有核潛艇？河野太郎和高市早苗表態支持

日本自民黨總裁四位候選人9月26日在富士電視台節目中討論了他們的核電和能源政策。此前，四人已就多個政策議題展開了激烈論戰。期間，就日本是否應該考慮擁有核潛艇問題，河野太郎和高市早苗主張有必要考慮擁有核潛艇。岸田文雄和野田聖子採取了更加謹慎的立場。

廣告 繼續瀏覽後續

近期美國、英國和澳大利亞新組建了三邊安全協議（AUKUS），其中主要合作項目包括美英幫助澳大利亞打造一支核動力潛艇艦隊。這一消息也成為了連日來地緣政治和國際新聞的重要議題之一。在此背景之下，四名決意競逐自民黨總裁之位的候選人被問到這一問題：日本是否也應該考慮擁有核潛艇？對此，河野太郎說，“從能力的角度來看，日本擁有核潛艇是非常重要的。”他補充稱，“我們必須考慮是否有地區會接受它（核潛艇）成為母港，以及運營能力和成本是否現實，也都是必須進行討論的。”

高市早苗說，“日本擁有的常規潛艇也很優秀，在近海區域使用是足夠的，但考慮到今後國際環境和最壞風險等因素，有能夠應對長距離的核潛艇不是很好嗎？”她還承認，這件事有必要與規範和平利用核能的日本《原子能基本法》聯繫在一起。高市早苗說，“我不認為這將違反憲法”。

出身廣島的岸田文雄指出，核能技術固然重要，但考慮到日本的安全體制，需要多少（核潛艇）是一大問題。他補充說，“我國潛艇體制內最大的弱點是人員配置，應該優先考慮改善待遇和保障人員。” 野田聖子則表示，日本是一個堅持“無核三原則”（即不製造、不擁有、不運進核武器）的國家。她說，“我不知道在人民之間達成共識需要付出多少代價，進行這樣的討論是毫無價值的。”

此外，共同社25日、26日就自民黨總裁選舉通過電話調查了全國黨員和黨友的支持動向。彙總擁有投票資格的黨員和黨友回答的結果顯示，關於適合當新總裁的候選人，河野太郎佔比最高，為47.4%。其次是岸田文雄，為22.4%。與17、18兩日的上次調查相比，河野減少了1.2個百分點，岸田追上了3.9個百分點，二人差距縮小了5.1個百分點。隨後是高市早苗的16.2%、野田聖子的3.4%。

報導指，依照自民黨總裁選舉的機制換算，黨員和黨友投票決定的382票中，河野預計確保超過半數的200票。本次調查還詢問了是否已投票，如果僅看回答已投票的黨員，支持岸田和高市的都增加3個百分點以上。支持河野的有所減少，與岸田等人的差距可能進一步縮小。有關期待下任首相致力於哪些課題，回答經濟政策的最多，佔30.2%。新冠對策佔22.3%，社會保障佔15.4%，外交和安全保障佔14.7%。修改憲法只有3.7%。