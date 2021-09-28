朝鮮發射導彈：若繼續敵對朝鮮，朝韓終戰宣言就僅為假象

韓國軍方9月28日星期二表示，朝鮮當天在海上發射了一枚導彈。此事發生後不久，朝鮮駐聯合國大使聲稱，朝鮮擁有“合法權利”測試武器，尤其是面對“充滿敵意的美國與韓國”。

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法新社首爾站引述韓國軍隊消息稱，朝鮮試射的武器是從與中國接壤的慈江道，發射到東海岸附近的水域。日本防衛省一名匿名發言人對法新社稱，這“似乎是一枚彈道導彈”。

這枚發射物在發射後不到一個小時，朝鮮駐聯合國大使金成在聯合國大會上為朝鮮測試武器和“加強朝鮮防禦能力”的“合法權利”做了一番辯護。他說：“美國應該在實踐中證明它對我們沒有敵意，如果是這樣的話，朝鮮也準備以同樣的方式做出回應，但美國似乎還沒有準備好這樣做”。

朝鮮最高領導人金正恩的胞妹，朝鮮勞動黨副部長金與正日前釋放出朝韓可能舉行峰會的信號，同時要求韓國放棄敵對朝鮮的政策。韓國總統文在寅近日連續第二年呼籲正式結束 1950-1953年的朝韓戰爭，該戰爭以休戰而非和平條約暫時結束，使南北兩方在技術上處於戰爭狀態，這一等就是超過半個世紀。

韓國的北韓大學院大學教授梁茂進向法新社分析稱，“朝鮮試射導彈，看起來是想測試首爾在改善朝韓關係方面的誠意”，“平壤將監測和研究文在寅今天發射後的反應，並就可能出現的寬鬆措施，做出決定”。韓聯社此前引述朝鮮外務省副相李泰聖的話，稱“美國對朝鮮敵對政策若繼續存在，終戰宣言就僅為假象”。

周二的朝鮮試射活動之後，韓國國家安全委員會緊急召開會議。在一份聲明中，韓方稱“朝鮮半島政治穩定正處於極其關鍵時刻，因此對這次發射感到遺憾”。美國國務院也譴責稱：“這次試射違反了聯合國安理會的多項決議，對朝鮮的鄰國和國際社會構成威脅”，並呼籲平壤“進行對話”。美國軍方表示，將就此問題“與其盟友和夥伴國密切磋商”，確保“美國保衛韓國和日本的承諾不動搖”。法國和英國政府也跟進譴責了朝鮮的發射活動。

韓國軍方表示，平壤本月已經發射了幾枚導彈，其中一枚是遠程巡航導彈，另一枚是短程彈道導彈。但韓國自己也首次成功測試了潛射彈道導彈，因此成為少數擁有這種先進技術的國家之一。