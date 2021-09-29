岸田文雄順利當選日本自民黨第27屆總裁

日本時間29日下午1時開始，決定首相菅義偉繼任者的日本自民黨總裁選舉在東京都內的酒店裡舉行，在四名競選人中，前自民黨政調會長岸田文雄（64歲）在第一輪投票中戰勝其他三名競選人，又在決戰投票中戰勝擔當規制改革的國務大臣河野太郎（58歲），當選自民黨第27屆總裁。

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這次日本自民黨總裁選舉，國會議員有382選票，每位國會議員一票；382張“黨員、黨友票”，有 764 張選票。在第一次投票時如果有得票過半數的人，就可以在第一次投票中當選自民黨總裁；但是由於沒有過半數的人，得票第一位的岸田文雄和第二位的河野太郎進行了決戰投票，在決戰投票中只有國會議員投票和代表47都道府縣的代表投票，共429張選票，決戰結果岸田文雄獲得257張選票（有效票380張），河野太郎獲得170張選票，岸田以多數票戰勝河野太郎，當選自民黨第27任總裁。

岸田文雄（1957年7月29日－）出身於廣島縣廣島市。是一位世襲政治家，其父岸田文武是眾議院議員，曾擔任過中小企業廳長官， 祖父岸田正記戰前和戰後都曾擔任過眾議院議員。

岸田文雄1993年至今連續當選8屆眾議院議員，曾多次入閣，於2012-2017年擔任外務大臣，是二戰後任期第二長的外相，僅次於吉田茂。

岸田文雄基本屬於比較溫和的政治家，在對華關係上一貫也比較溫和，2016年4月29日-5月1日，岸田文雄作為日本外相訪問了中國，同中國國務院總理李克強、國務委員楊潔篪、外交部長王毅舉行了會談。

這次岸田訪華，是日本外相4年來首次訪華並與中國總理會談。

但是在此次總裁選舉中，他可能照顧到自民黨保守勢力中的選票，因此提出一些對中國比較嚴厲的施策方針，9月13日，在四名總裁競選者宣布外交和安全政策的新聞發布會上，岸田指出：“日本站在國際價值觀衝突的最前沿，台海海峽的穩定和香港的民主是試金石，我們將毅然加以應對。”

他直指中國，強調了對威權主義陣營擴張的危機感，並表示將新設人權問題首相輔佐官，關注中國新疆維吾爾族自治區的問題。