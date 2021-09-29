日英下月將啟動《互惠准入協定》締結談判

自東京方面消息，日本外務大臣茂木敏充9月28日在記者會上透露，日本與英國就啟動自衛隊與英軍聯合訓練等的《互惠准入協定》（RAA）締結談判達成了協議。雙方將於10日7月召開首次會議。日本意在促進與英國在印太地區的防衛合作。

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據共同社報導，欲在安全保障領域加強與相關國家合作的日本政府力爭與澳大利亞締結《互惠准入協定》，去年11月兩國首腦會談達成了基本協議。日本希望通過與英國也早日締結協定，牽制中國的海洋活動。

據了解，《互惠准入協定》的目的是在聯合訓練逗留對方國家期間，簡化攜帶武器等的入境手續。締結協定後，部隊往來將變得更為順利，可拓寬防衛合作範圍。茂木敏充在周二的記者會上表示，“認為這有助於為實現自由開放的印度太平洋，進一步增進兩國的合作。”

圍繞雙邊防衛合作，日英在2017年8月的首腦聯合宣言中寫入將致力於建立順利推進聯合訓練的機制。兩國基於此，為啟動協定締結談判推進了意見協調。

日本防衛省當天通過推特表示，“日本政府和英國政府將開始為締結《日本-英國互惠准入協議》（RAA）進行談判。該協議簡化了互惠准入和活動的程序，並為聯合行動和演習提供了便利。”

日本防衛省稱，“隨着《日本-英國互惠准入協議》的簽署，英日防務合作將達到新的高度。自衛隊和英國武裝部隊將更加緊密地合作，以確保印度-太平洋地區的和平與穩定。”