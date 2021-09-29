韓軍：朝鮮“高超音速導彈”尚處研發初期 韓中代表開會討論

自首爾方面消息，韓國聯合參謀本部9月29日發布消息稱，從朝鮮所謂“高超音速導彈”的飛行速度等情況研判，該導彈尚處於初期研發階段，到投入實戰部署尚需較長時間。此外，韓國外交部韓半島和平交涉本部長魯圭悳當天同中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明舉行視頻會議，雙方就朝鮮試射“高超音速導彈”的相關應對方案交換了意見。

廣告 繼續瀏覽後續

朝中社周三報導稱，朝鮮國防科學院28日上午在慈江道龍林郡都陽里進行了新開發的“火星-8”型高超音速導彈試射。

韓聯社報導指，韓美情報部門探測到的導彈速度約為3馬赫（3倍音速），尚未達到高超音速導彈的5倍音速標準，因此韓美研判其尚處研發初期。目前全球僅有美國、中國和俄羅斯成功研製出高超音速導彈。

韓國聯合參謀本部稱，韓國軍方研判韓美武器能探測並攔截朝方試射的導彈。有觀點認為，朝方完成試射並將其投入實戰部署後，攔截難度可能會加大。

有分析指出，鑒於朝鮮的高超音速導彈已進入試射階段，韓美軍方有必要及時完善導彈防禦系統。另就韓軍破例正式確認朝鮮研發新型導彈一事，韓國軍方人士表示，僅有朝鮮公開的報道內容可能會引發國民不安，因此聯參就目前的情況作以說明。

報導指，在韓中官員磋商期間，魯圭悳強調了穩控局勢的必要性和早日重啟對話的重要性，並呼籲中方為此發揮建設性作用。劉曉明高度評價韓方為推動韓半島和平進程所付出的努力，重申中方將繼續發揮建設性作用的合作意志。雙方還商定早日會面繼續協商。

此前，魯圭悳28日曾與美國對朝特別代表星·金通電話，雙方將於30日在印度尼西亞舉行會談。星·金29日則向媒體強調，朝鮮最近發射導彈雖然威脅鄰國，但美國實現韓半島無核化的決心堅定不移。

星·金錶示，得知朝鮮導彈發射消息後，隨即與韓國和日本夥伴通了電話，他明天將在雅加達會見韓國對朝代表，進行更深入的對話。他指出，朝鮮發射導彈違反聯合國安理會決議，加劇地區不穩定，威脅周邊國家，美國和周邊國家一樣對此深感憂慮。