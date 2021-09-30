印度陸軍參謀長：在達成邊界協議之前 邊界事件將繼續發生

印度陸軍參謀長納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）9月30日在出席活動時表示，拉達克東部實際控制線（LAC）沿線的事態發展增加了印度在西部和東部前線的活躍和有爭議的邊界上持續的遺留挑戰。他指出，此類事件將繼續發生，直到達成長期解決方案，即達成邊界協議。

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據《印度教徒報》報導，納拉瓦內說，“前所未有的事態發展使得有必要進行大規模的資源調動，協調部隊並立即作出反應，所有這些都是在新冠病毒出沒的環境中進行的”。他指的是去年五月開始的印中軍事對峙。納拉瓦內當天是在印度旁遮普-哈里亞納-德里工商會(PHDCCI)上發言的。

納拉瓦內提及，印度與中國有一個未決的邊界問題。他稱，“我們已經做好了充分準備，以應對可能發生的任何不幸事件，正如我們在過去所展示的那樣。這類事件將繼續發生，直到達成長期解決方案，即達成邊界協議。這應該是我們努力的重點，以便我們在北部邊界實現持久和平。”

在談到印度國防採購方面的問題時，納拉瓦內提出，隨着新技術和顛覆性技術的周期越來越短，速度越來越快，避免技術過時仍然是一個巨大的挑戰。他說，“我們冗長的採購程序和官僚主義的加速器會阻止我們獲得最先進的技術，這種危險是真實存在的。我們已經做了很多工作來實現系統性的改變，目的是為了方便業務的開展。”納拉瓦內稱，“然而，這仍然是一項正在進行的工作。仍有一些陳舊的規則和程序違背邏輯，與現代最佳做法相悖。這需要得到解決”。

納拉瓦內提到了印度政府最近的一項舉措，在他看來該舉措取得了“極其積極的成果”，即根據《向國防部門下放財政權力-2020年》行政令援引緊急權力進行緊急採購，最初於去年6月援引到今年3月31日執行，隨後延長到8月。

在此動作下，印度簽訂了113份合同，用於採購對作戰至關重要的彈藥、軍備、車輛、備件和特殊登山設備，總金額近12億美元。另外簽訂了68份資本採購合同，金額約為8.7美元。他說，在簽訂這些合同期間，由於相關部門的勤奮和財務審慎，節省了約2.3億美元。

合同在一年內簽署，又過了一年開始交付。該系統對行業和用戶來說是一個雙贏的組合。納拉瓦內說，“因此，業界提出的將其作為所有採購而不僅僅是緊急採購的標準系統的建議是有道理的。”