對抗中國：印度將在斯里蘭卡建造戰略性深水港碼頭

印度阿達尼集團（Adani）周四簽署了一份價值7億美元的合同，要在斯里蘭卡建造一個戰略性的深水港口碼頭，這一舉措被視為是抗衡中國在印度洋日益增長的影響力的一種方式。

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法新社報道，斯里蘭卡港務局(SLPA)周四宣布簽署了一項協議，以便給斯里蘭卡首都科倫坡港建立一個新的碼頭。

這個新碼頭將毗鄰2013年設計的、中國擁有85%股份的科倫坡國際碼頭(CICT)。在2014年因中國潛艇突然抵達而引發的、與印度的外交事件中，科倫坡國際碼頭這個耗資5億美元的基礎設施成為了焦點。

斯里蘭卡當局周四表示，“這個價值超過7億美元的協議，是斯里蘭卡港口領域有史以來最大的外國投資。”

為這一合同，印度阿達尼集團將與斯里蘭卡當地企業集團John Keells和斯里蘭卡港務局合作。

具體來說，斯里蘭卡的John Keells集團將和印度阿達尼集團成立一個合資企業（Colombo West International Terminal），斯里蘭卡John Keells集團將在這家合資企業中擁有34%的股份，印度阿達尼集團將持有該合資企業51%的股份。其他的股份應該由斯里蘭卡港務局持有。

這個新碼頭的產權將在運營35年後全部轉移給斯里蘭卡，這個新碼頭預計長1.4公里，深20米，年處理能力為320萬個集裝箱。

法新社還指出，科倫坡地處迪拜和新加坡這兩個世界貿易的重鎮之間，地處印度洋的戰略要地，其港口影響力備受追捧。