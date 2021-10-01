澳印重啟貿易談判擬2022年底完成協議 美印擬成立國防工業安全小組

澳大利亞與印度10月1日通過聯合聲明宣布，正式重啟擱置已久的貿易談判，希望在2022年底前達成《澳大利亞印度全面經濟合作協議》（CECA）。印度政府周五介紹稱，印美兩國將成立國防工業安全聯合工作小組，使雙方國防工業能夠在尖端國防技術方面進行合作。

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澳大利亞貿易部長丹·特漢(Dan Tehan)與印度商業和工業部長皮尤什•戈亞爾(Piyush Goyal)9月30日舉行會議，宣布啟動恢復《澳大利亞印度全面經濟合作協議》談判。兩國宣布同意在今年12月21日之前達成臨時協議，並在2022年底之前完成對該協議的談判。

會後，印澳聯合聲明寫道，“兩位部長在昨天舉行的第17屆印度-澳大利亞聯合部長級委員會會議上討論了一系列問題。關鍵問題包括迅速談判雙邊《澳大利亞印度全面經濟合作協議》，解決印度軟件公司在澳大利亞面臨的稅收相關問題，確保增加雙向貿易以及定於今年年底舉行的第12屆世貿組織部長級會議。”

聲明稱，“印度和澳大利亞都重申了他們對締結《澳大利亞印度全面經濟合作協議》的承諾，包括在2021年12月前達成一項臨時協議，以放寬和深化雙邊貨物和服務貿易，並在2022年底前完成關於《澳大利亞印度全面經濟合作協議》的談判。”聲明還提到，“在兩國早期雙邊談判所取得的進展的基礎上，兩國部長同意有必要達成一項平衡的貿易協定，以鼓勵擴大貿易和投資流動，使我們兩國的經濟受益，並反映對基於規則的國際貿易體系的共同承諾。”

聲明稱，“兩位部長重申了他們共同努力的承諾，同意加強世界貿易組織所體現的基於規則的、透明的、非歧視性的、開放的和包容性的多邊貿易體系。他們還同意在瑞士日內瓦舉行的第12屆世貿組織部長級會議（MC12）上努力取得雄心勃勃的平衡成果。”

聲明介紹稱，“澳大利亞和印度是重要的貿易夥伴。去年，印度-澳大利亞雙邊貿易額超過240億澳元。印度對澳大利亞的主要出口是石油產品、藥品、拋光鑽石、黃金珠寶、服裝等，而澳大利亞對印度的主要出口包括煤炭、液化天然氣、氧化鋁和非貨幣黃金。在服務業方面，印度的主要出口涉及旅遊、電信和計算機、政府和金融服務，而澳大利亞的服務出口主要是在教育和個人相關的旅遊。2020年，在煤炭和國際教育的推動下，印度是澳大利亞的第七大貿易夥伴和第六大出口目的地。”

此外， 正在訪問華盛頓的印度國防參謀長比平·拉瓦特（Bipin Rawat）周四相繼與美軍參謀長聯席會議主席馬克·米利（Mark Milley）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）舉行了會談。美軍參謀長聯席會議的發言人介紹稱，“米利將軍和拉瓦特將軍後來在五角大樓會面，兩位軍事領導人討論了一系列問題，包括確保區域安全的方式以及他們各自作為文職領導人的主要軍事顧問的作用。兩位領導人同意在訓練演習中繼續合作，並創造更多的機會來提高兩國軍隊的互操作性。”

該發言人稱，“美國和印度在美印主要防務夥伴關係下有着強大的軍事對軍事關係，支持自由和開放的印度-太平洋。”美國國防部通過聲明還介紹稱，奧斯汀和拉瓦特就推進美印防務夥伴關係的優先事項交換了意見，包括通過加強在太空、網絡和新興技術等新防務領域的合作。

五角大樓的聲明指，“奧斯汀部長強調了美國對支持印度武裝部隊向更大的機構整合和行動聯合過渡的承諾。他們還討論了與區域夥伴擴大多邊合作的機會。這次歷史性的會議凸顯了美印主要防務夥伴關係的持久力量，因為兩國與志同道合的夥伴協同工作，以維持一個自由和開放的印度-太平洋。”

印度新聞信息局周五宣布，印美擬將成立國防工業安全聯合工作小組，該小組將定期舉行會議，為雙方國防工業能夠在尖端國防技術方面進行合作。據了解，美印《工業安全協議》（ISA）峰會於9月27日至10月1日在新德里舉行。

峰會期間，雙方原則上同意建立印美工業安全聯合工作組。該小組將定期舉行會議，迅速調整政策和程序，使兩國國防工業能夠在尖端國防技術方面進行合作。2019年12月美印簽署的《工業安全協議》允許美國向印度轉讓支持武器裝備的生產技術。