日本中央政府不許可石垣市登釣魚島樹立地名標柱

日本沖繩縣石垣市製作了刻有釣魚島地址和地名的標柱，並向日本政府提出申請登釣魚島樹立這些標柱，日本政府為此在下達通知，不許可該市登島樹立這些標柱。

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該市稱，該通知的日期寫為9月28日，上面寫道：“經綜合考慮，得出政府不允許登陸的結論”。

日本石垣市議會2020年6月22日通過決議，將屬於該市行政區域管轄的釣魚島（日本稱為“尖閣諸島”）住所的名稱“登野城”改名為“登野城尖閣”，此項決議由多數贊成通過，並在去年10月1日正式生效，還為此製作了帶有“尖閣諸島”字樣的新地名標柱，準備在釣魚諸島的五個島設置，並於今年9月3日上報總務省申請登島樹立和安置標柱，但是總務省未予批准。

有關不批准石垣市登島的決定，總務省表示，“為了維護尖閣諸島的穩定，我們原則上採取了除中央政府相關者外，不允許登陸尖閣諸島的政策。”

早些時候，日本政府就表示將不批准石垣市的申請。8月24日，內閣官房長官加藤勝信就石垣市擬申請登島樹立地名標柱表示：“除中央政府相關者外，我們將按照不允許登陸的方針做出決定。”

加藤說：“原則上，政府不允許登陸，目的是維護尖閣諸島及周邊海域的穩定管理。”

就“登野城”改名為“登野城尖閣”等，中國外交部發言人趙立堅在曾在去年6月22日主持的中國外交部例行記者上表示，這是對中國領土主權的嚴重挑釁，最近中國對此採取了一系列對抗行動。

中國自然資源部去年6月23日發布了《關於公布我國東海部分海底地理實體標準名稱的公告》，將東海該地的55處地點和25個暗礁命名。

這些地點和暗礁位於釣魚島周邊海域。其中包括“釣魚窪地”、“釣魚海底峽谷群”、“赤尾海嶺”等名稱，很多都包括“釣魚”的字樣，表示對日本沖繩縣石垣市議會對釣魚島進行更名決議的報復。

釣魚島上原本存在標柱，這是1969年，由當時的該市市長喜興登上釣魚島諸島五個島設置的標柱，由於已經劣化，字跡難以辨認，並刻有舊名，該市堅持認為“用新的標柱取代是一種理所當然的行政措施”,該市正在考慮重新申請登陸許可。

但是日本政府顧及日中關係不予批准，據說現在該市把希望寄託在馬上就要組閣的新一任政府身上。