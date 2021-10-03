印陸軍參謀長：第十三輪印中軍長級會談或於下周舉行

印度陸軍參謀長納拉瓦內（MM Naravane）10月2日向媒體表示，印度和中國或將於下周舉行第13輪軍長級會談，旨在解決拉達克東部的對峙問題。他說，會談的重點是制定一個脫離溫泉地區（Hot Springs）對峙的計畫，以及其他問題。

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納拉瓦內在對拉達克前沿地區進行為期兩天的訪問期間在列城向亞洲新聞國際通訊社（ANI）稱，“會談已經進行了一年多......我們希望能很快舉行第13輪會談，也許最快在下周，即10月的第二周”。他說，“我們有信心，隨着我們相互討論，我們將能夠就如何進行脫離接觸達成共識，並且所有的摩擦點都將得到解決。“

納拉瓦內在結束對拉達克東部地區的訪問時說，“我總是試圖去前沿地區，這樣我就能親自看到情況。我非常高興，我們的士兵在所有可能的方面都做好了充分的準備。”

納拉瓦內指出，中國在整個拉達克東部和北部前線直至印度東部司令部都部署了相當數量的部隊。他說，“肯定的是，他們在前沿地區的部署有所增加，這仍然是我們關注的一個問題。”

納拉瓦內表示，印度軍方正在監測所有中方軍隊調動，並根據投入，並在基礎設施方面進行相應的發展。納拉瓦內說，“目前，我們準備得很好，可以應對任何可能發生的情況。”

據悉，印度陸軍已經在拉達克的實際控制線（LAC）附近部署了最新型的K-9式Vajra-T“金剛”型155毫米自行榴彈炮，增強了火力。他說，“這些大炮也可以在高海拔地區運行，現場試驗非常成功。我們現在增加了一個完整的團，這將是真正的幫助。”

此前，納拉瓦內周四在參加一次活動時發言稱，在印度面臨新冠病毒大流行的時候，與中國的“空前”軍事對峙需要立即作出反應並大規模調動資源。他說，“前所未有的發展需要大規模的資源調動、力量協調和即時反應，而這一切都發生在新冠病毒肆虐的環境中。”

作為結束拉達克東部中印軍事對峙的全面脫離和降級的努力的一部分，今年2月雙方從班公湖兩側進行了第一階段脫離，8月從高格拉地區（Gogra）進行了第二階段脫離。據《今日印度》報導，目前，雙方在實際控制線沿線的敏感地區都部署有大約5萬至6萬名士兵。