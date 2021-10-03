英外相：民主世界秩序面臨一個嚴峻選擇，要麼退縮，要麼團結起來推進自由的事業

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英國新任外交大臣特拉斯(Liz Truss)在接受《星期日泰晤士報》10月3日刊登的專訪中表示，希望通過與安全協議相關的自由貿易協議來對抗國際事務上的“惡意行為者”。她指出，英國將尋求與印度、日本和加拿大締結安全協議以保護貿易和航運路線，這與英國首相約翰遜（Boris Johnson）日前與美澳兩國達成的三邊安全協議“奧庫斯”（AUKUS）相呼應。

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特拉斯說，英國將尋求與“熱愛自由”的民主國家結盟，以挑戰 “惡性行為者和威權國家”的影響。她在上任後的首次專訪中表示，“我們希望與我們的朋友和盟友合作，建立更多的經濟協議和安全協議。奧庫斯協議是關於保護貿易路線和航運路線，特別是與澳大利亞，但我想看看與印度、日本和加拿大的安排，以擴大這一範圍。”

特拉斯在採訪中說，“與其他國家相比，我們將能夠與一些國家達成更深入的安全安排。在擔任國際貿易大臣的兩年時間裡，我知道的一件事是，英國受到了極大的信任。人們知道我們是可靠的，當我們說要做什麼的時候，我們就會去做，我們遵守規則。”她還重申了英國要求加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）的意願。

當被問及這些舉措是為了遏制中國在該地區的影響時，特拉斯表示這是為了 “促進自由”。她強調，“這是一個積極的戰略，讓其他希望看到一個自由企業、開放、自由貿易世界成功的國家參與進來。這是一個建立經濟實力的積極戰略。”她告訴該報稱，“首相（約翰遜）是‘全球英國’（戰略）的偉大倡導者。他希望我們在世界舞台上為我們的價值觀做出積極的證明，同時也為整個英國的人民提供服務。”

特拉斯補充說，“我們在貿易方面所做的工作，與68個國家達成貿易協議，都是為了給整個英國帶來機會，無論是對我們的威士忌行業，我們的汽車行業，我們的數字行業都是如此。”

此外，英國執政的保守黨周日在曼徹斯特開始其年度會議，在接下來的三天時間裡，所有保守黨高級領導人士都將在黨代表中發表講話。特拉斯當天發表了她擔任外相後的首次外交政策演講。

特拉斯強調，“民主世界秩序面臨著一個嚴峻的選擇。要麼我們面對惡意的行為者而退縮......要麼我們團結起來，推進自由的事業。”她說，“我們需要站起來迎接這一時刻”。她介紹稱，這將通過加強英國與七國集團、北約以及澳大利亞、日本、墨西哥、以色列和韓國等其他自由民主國家的安全紐帶來實現。

特拉斯說，作為外相，她的使命是促進基於規則的國際秩序，並確保 “全球技術標準（是）由自由世界塑造的”。她說，“我們將建立有意願的聯盟來推進這些事業。我們還將對那些不認同我們的價值觀和不按規則行事的人採取強硬態度”。

特拉斯說，“我們與中國的貿易很重要，但我們必須確保它是可靠的貿易......避免戰略依賴......並且不涉及侵犯知識產權或強迫技術轉讓。”特拉斯在演講中還引用了她的偶像撒切爾夫人，在柏林牆倒塌後發表的演講內容。

特拉斯說，“正如撒切爾夫人在1989年柏林牆倒塌後幾天的市長官邸演講中所說：‘信息很明確......當人們可以自由選擇時，他們會選擇自由’。”她說，“而我們需要給世界各國這樣的選擇。一個國家越是自由，越是富裕。越是安全的國家，越是綠色的國家。”

特拉斯說，這樣的國家“不太可能窩藏恐怖分子和激進的原教旨主義者，不太可能有大量的移民外流，也不太可能發生戰爭。”她補充說，“這是我希望我們成為的英國。愛國和積極向上。”

特拉斯說，當各國遵守其國際義務時，世界會更安全、更繁榮。她表示，英國將“與更多歷史上沒有與英國結盟的國家接觸”，以“鼓勵一個更自由、更繁榮的世界”。上周在布萊頓舉行的英國工黨大會上，工黨成員投票譴責了奧庫斯協議，特拉斯在講話中也將矛頭指向了工黨。

奧庫斯協議受到工黨領袖凱爾·斯塔莫爵士（Sir Keir Starmer）和影子內閣其他成員的歡迎，但該黨的基層成員以壓倒性的票數反對該協議，聲稱它破壞了世界和平。

對此，特拉斯回應說，工黨黨內投票反對這項將為澳大利亞提供其有史以來第一支核動力潛艇艦隊的協議，“表明該黨是多麼脫節”。她續稱，“傑里米·科爾賓（Jeremy Corbyn）可能不再是領導人，但同樣的精神活在工黨中。”

特拉斯還對英國脫歐後的未來表示樂觀，她告訴到場的保守人士，“我拒絕衰落的聲音。我相信，英國最好的日子就在我們面前。”