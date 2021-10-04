恢複核協議談判 伊朗新政府預料11月初可重啟

伊朗外交部發言人哈蒂布紮德10月4日表示，德黑蘭預期，為讓伊朗核子協議復活而與世界強權國家進行的談判工作，將可於11月初重新啟動。

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法新社報導，哈蒂布紮德（Saeed Khatibzadeh）表示：“我認為我們前來（談判）所費時間不會比拜登（Joe Biden）政府久。”他意指在美國總統拜登執政下間接參與維也納談判的外交官。

哈蒂布紮德還說：“伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）的政府上台已近55天。…我不認為（重返談判桌）將費時達90天。”

哈蒂布紮德並指出，伊朗相信11月第2周之前談判工作就會恢復。這是德黑蘭首度暗示可能重返談判桌的日期。

根據2015年達成的伊朗核子協議，德黑蘭同意在聯合國（UN）監督下嚴格控制自身核發展，換取制裁放寬。但美國前總統特朗普（Donald Trump）2018年退出協議並恢複製裁措施後，伊朗隔年開始逐步拋棄先前做的核承諾。

今年4月關於恢復伊朗核協議的談判在奧地利維也納展開，但自從極度保守的萊希當選伊朗新總統後，協商工作已自6月停擺至今。萊希於8月上任。

今年1月上任的拜登已表示過，他願意帶領美國重返伊朗核子協議，也願意加入恢復協議的談判工作。但在談判停擺前，參與協商的國家包括伊朗、中國、俄羅斯、法國、英國和德國，美國則未直接加入談判。