日本首相岸田文雄：14日解散眾院 31日大選

日本執政黨自由民主黨新任總裁岸田文雄4日下午被指名為新任首相，晚上舉行就任首相後的首場記者會時宣布，將於14日解散眾議院，19日公告眾議院選舉，31日投開票。

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日本放送協會（NHK）報導，岸田晚上在首相官邸（行政中心）舉行就任首相後的第一場記者會。他說，本屆眾議員任期至10月21日屆滿，有必要儘速舉行眾議院選舉，爭取人民的信任做好施政。希望在人民的信任下，全面推動具信賴及共鳴的政治。

岸田宣布，14日解散眾議院、19日公告眾議院選舉、31日舉行眾議院選舉投開票。

有關新冠的防疫相關工作，岸田說，已指示相關閣員要儘快提出對於受疫情影響甚大者的支援對策。當務之急是做好萬全的防疫對策，將鄭重說明、讓人民能夠接受，基本的工作就是要時常料想疫情可能會發生最壞的狀況，平時就做好因應之道。

岸田內閣將推動疫苗接種、確保醫療體制及擴充檢查體制。岸田說，希望能獲得人民的合作，穩健實施經濟支援，讓經濟與社會早日恢復近乎日常的情況。

他說，將徹底分析與檢視至今的防疫措施與課題，對於緊急狀況時的人流控制、病床確保等所需的法律整備工作等，徹底加強危機處理。

有關經濟政策，岸田說：“我追求的目標是實現新型資本主義。將明示拓展國家未來新型經濟社會的願景。”

他表示，“成長與分配的良好循環”、“開拓疫後新社會”是施政概念，要成立“實現新型資本主義會議”，擬定疫後時代的經濟社會願景，提出具體的政策。

岸田內閣的4大施政目標，在經濟成長戰略方面，做到“實現科技立國”，對人工智慧、量子等尖端科學技術的研發進行大膽投資；落實“數位田園都市國家構想”，推動從地方（鄉村）做起的數位化，以縮短城鄉差距。

此外，做好“經濟安全保障”，確保戰略物資、防止技術外流、建立自律性的經濟構造；實現“勞動者皆有保險”的社會，在人生活100歲的時代，人民不會感到不安。

岸田說，要加強對於勞動者的分配功能，擴大中間層及擬定少子化對策，提高醫護等支撐社會基盤的勞動者的所得，徹底重新檢視在這方面政府所訂的薪資體系。也要做到科技新興、重要基礎設施的整備等，矯正“財政單年度主義”的弊病。

有關外交及安全保障政策，岸田說：“以日美同盟為基軸，在取得世界對日本的信賴之下，展開堅定的外交及安全保障。”他強調，將致力於推動“自由且開放的印度太平洋”，加強國防能力、海上保安（海巡）能力、早日解決日本人遭北韓綁架的問題等。

岸田表示，身為被原子彈轟炸過的廣島出身的首相，會盡全力實現“無核武的世界”。

他說，自己的內閣是“新時代共創內閣”，將致力於推動善用數位技術的教育、促使農林水產業形成成長產業。