菲律賓總統大選：杜特爾特不選了並稱退出政壇？

菲律賓總統杜特爾特上周六表示，他打算退出政壇。這表明他不會試圖尋求副總統職位以延長自己掌控權力的時間。他的粗暴和獨裁風格已經顛覆了該國的治理。不過此前消息說，杜特爾特的女兒將在明年大選競選總統，而她父親的長期助手，即副總統參選人，將成為她的競選搭檔。最新的消息說，馬尼拉市市長Francisco Domagoso周一登記參選菲律賓總統，他宣稱自己是一位出身卑微、但能帶來團結的候選人，可以治癒受疫情破壞的經濟和生計。

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據路透社今天報道稱，馬尼拉市市長Francisco Domagoso周一登記參選菲律賓總統，現年46歲的Domagoso之前是一位演員，他是繼新近退役的拳擊偶像Manny Pacquiao後，第二位登記參選菲律賓總統的候選人。

Domagoso在提出參選登記後表示，“我們過於分裂和優柔寡斷，導致我們的經濟因疫情而停滯不前。”

Domagoso的魅力和卑微的出身使他在馬尼拉很受歡迎，但專家說他可能難以贏得南部省份選民的支持。

據路透社引廣播公司ABS-CBN新聞周六晚些時候報導，菲律賓總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)的女兒將在明年大選競選總統，而她父親的長期助手，即副總統參選人，將成為她的競選搭檔。

Sara Duterte-Carpio目前是菲律賓第三大城市Davao的市長，並在周六提交申請再次競選市長。她此前曾表示，她不會參加明年的國家公職競選。

該報道稱，ABS-CBN新聞是基於杜特爾特在宣布退出政壇後接受一名廣播記者的採訪，當時他正陪同他的親信、參議員Christopher “Bong” Go提交副總統參選申請。

杜特爾特被問到：“所以，確定了，Sara上陣？” 杜特爾特回答說，“是Sara上陣。”

當被要求確認杜特爾特所說的話時，Sara的發言人、市長Christina Garcia Frasco告訴路透：“我所知道的程度也是當地新聞中所報導的內容。我們對此沒有任何評論。”

據華爾街日報說，菲律賓總統杜特爾特上周六表示，他打算退出政壇。這表明他不會試圖尋求副總統職位以延長自己掌控權力的時間。他的粗暴和獨裁風格已經顛覆了該國的治理。

杜特爾特的六年任期將於明年6月結束，根據憲法規定，他不能競選連任。但杜特爾特所在政黨提名他為2022年大選的副總統候選人，他接受了該提名。菲律賓國內的批評人士稱，這是試圖繞開憲法規定的總統不得連任的限制，提供一個出任總統的後門途徑，在下一任總統辭職、去世或以其他方式離職的情況下，副總統可以繼任總統。

上周六，杜特爾特改變了想法，似乎放棄了競選副總統或任何職位的可能性，無論是現在還是將來。根據幾個菲律賓新聞網站發布的他的演講視頻和菲律賓政府官方新聞網的記錄，他說：“菲律賓（人民）壓倒性的意見是，我不符合資格，規避法律是違反憲法的。”他表示：“而今天，我宣布退出政壇。”

但政治評論人士提醒說，他以前也發表過類似的聲明，只是後來重新考慮了。六年前，據南部城市達沃市媒體援引杜特爾特的話報道，長期擔任該市市長的杜特爾特表示，他已經排除了尋求總統職位的可能性，並將退出政壇。但他很快就投身競選，並在第二年以壓倒性的優勢獲勝。

華爾街日報稱，仍有時間進行更多的操縱。每個政黨的總統和副總統提名人名單必須在10月8日之前提交給該國負責選舉的機構，但各黨派在11月15日之前都可以撤回提名人並更換人選。