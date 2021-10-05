《十字架報》：法國參議員訪台激怒中國

法國參議院“台灣交流和研究小組”10月5日至11日訪台。法國《十字架報》發表一篇題為“法國參議員訪台激怒中國”的報道。報道指出，此次訪程本定在3月，但由於疫情推至現今。從今年三月以來，北京當局實施的威懾戰略並沒有奏效。法國軍校戰略研究學院的院長表示：北京當局在台灣問題上越來越咄咄逼人。

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“友台小組”主席阿蘭·李察5日在接受法國《世界報》採訪時表示說，“這次訪問與法國承認北京並不矛盾”，“許多民主國家與台灣有着相同類型的關係”。

法國參議院“友台小組”主席阿蘭·李察（Alain Richard）率由4名參議員組成的代表團訪問台灣一事讓中國駐法大使盧沙野十分惱火。該報表示：被看成是直言不諱的戰狼外交官的盧沙野致函阿蘭·李察。盧沙野在信函中表示：如參議院“台灣交流和研究小組”派團訪台，將明顯違反一個中國原則，向“台獨”勢力發出錯誤信號，中方對此表示堅決反對。

中國駐法大使盧沙野在信函中還表示：無論法國參議員以何種名義訪台,都將被“台獨”勢力所利用，給中法關係和各領域交流合作造成不必要的干擾。《十字架報》表示：在表達將以“報復”措施威脅法國後，法國外交部召見了中國駐法大使。

李察曾於1997年至2000年擔任法國國防部長，自2015年接任參議院“友台小組”主席以來，先後在2015年和2018年兩度訪台，所以此行並不是沒有過先例。

法國軍校戰略研究學院的院長尚傑維爾梅（Jean-Baptiste Jeangène Vilmer）對《十字架報》記者表示：2015年以來的這些議會訪問台灣並沒有損害巴黎和北京之間的關係。而對此次行程的反應說明了北京當局在台灣問題上越來越咄咄逼人。

《十字架報》回述說：2016年1月16日. 台灣大選結果出爐，民進黨總統參選人蔡英文擊敗對手成為台灣史上首位女總統。中國官方軍事網站當天發表題為“蔡英文當選若搞台獨我們絕不姑息”的文章。該報表示：此後，中國不斷加大對台經濟、軍事和外交壓力，包括貿易報復。拿支票外交使某些小國不再在外交上承認台灣。

2018年，非洲布基納法索和中美洲國家薩爾瓦多相繼和台灣斷交；2019年南太平洋島國所羅門群島以及基里巴斯也紛紛做出了和台灣斷交的決定。

《十字架報》最後表示：然而，北京主導的這種孤立戰略並沒有阻止承認中華人民共和國的國家與台灣進行經濟和文化交流。該報還表示：自從冠狀病毒大流行首先在中國武漢出現並傳播到世界各地以來，台灣的形象大大提升，它在防疫上做得非常好。