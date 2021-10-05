日本首相岸田文雄上任伊始與美澳領導人電話會談

上任伊始，日本首相岸田文雄與美國和澳大利亞領導人進行了電話會談。

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5日，岸田首相與美國總統拜登舉行了電話會談。在日美電話會談中，確認了在加強日美同盟和“實現自由開放的印度-太平洋”方面的合作，據悉，拜登總統重申了包括適用日美安保條約第5條的釣魚島防衛在內的對日本防衛的承諾。

之後，兩首腦確認了在中國和朝鮮等問題上展開密切合作。

拜登總統對岸田文雄當選首相表示祝賀，並確認了他與岸田文雄之間將以“喬”和“文雄”相互稱呼，以示親密，並就力爭早日實現日美首腦面對面會談取得共識。

岸田文雄首相5日上午還與澳大利亞總理莫里森進行了電話會談，莫里森祝賀岸田就任首相，雙方同意，在包括美國和印度在內的四國框架“QUAD”中的進一步合作，以實現“自由開放的印度-太平洋”。岸田文雄表示：對美、英、澳三國建立“奧庫斯（AUKUS）”安全框架表示歡迎，兩國總理還以中國為背景，就堅決反對單方面改變東海和南海現狀的企圖和經濟恐嚇達成一致。

兩國總理一致同意發展日澳“特殊戰略夥伴關係”，兩首腦同意：(1) 在安全防務和經濟領域合作； (2) 與包括日本、美國、澳大利亞和印度在內的盟國的合作； (3) 在氣候變化等全球問題上的合作。

兩國總理還確認將共同努力解決朝鮮綁架日本人問題。岸田首相稱讚了澳大利亞軍隊參與了對朝鮮海上非法轉移貨物“船對船交易”的監視。