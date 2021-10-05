無畏中共阻擾 法參議院訪團6日抵台將會蔡總統

無懼中國施壓，法國參議院友台小組主席李察（右2）率領的訪台團5日出發，駐法代表吳志中（中）送機 le 05 octobre 2021

中央社消息：外交部5日表示，法國參議院友台小組主席李察等人應政府邀請，將於6日至10日訪台，期間將晉見總統蔡英文；中國駐法大使盧沙野曾數度言語挑釁，企圖阻撓李察訪台，但李察立場堅定，希望再度訪台。

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外交部傍晚發布新聞稿指出，訪團成員除了團長李察（隸屬法國執政的共和國前進黨）外，另包括友台小組兩位副主席布依松（Max Brisson）及喬瑟芙（Else Joseph）（都隸屬共和人黨）、外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）（隸屬中間派聯盟）等4位跨黨派參議員，以及參議院友台小組執行秘書高玉笛（Judith Bout）。

外交部說，李察等人訪台期間將晉見蔡總統，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、監察院長陳菊、外交部長吳釗燮；另外將會晤經濟部、衛福部、陸委會等相關部會首長，參訪基隆沙灣歷史文化園區等設施。

外交部指出，游錫堃及吳釗燮將分別設宴款待訪團。李察等人抵台以及在台期間的各項活動規畫安排，完全配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定。

外交部表示，李察長期堅定支持台灣，自2015年接任參議院友台小組主席以來，為提升台法友好關係有重要貢獻。今年初中國駐法大使盧沙野曾數度言語挑釁，企圖阻撓他的訪台規畫，但李察不畏中國政府威嚇，立場堅定，希望再度訪台。

外交部說，此外，今年5月6日，李察促成法國參議院高票通過“支持台灣參與國際組織工作決議案”，創下法國參議院通過友台決議案的首例。

外交部指出，這次是李察在2015年及2018年之後第3度訪台，彰顯台法友好密切關係。雙方將就疫情後經濟復蘇、區域安全局勢、台法持續交流合作等多面向議題廣泛交換意見，進一步深化台法人民的堅實友誼及互惠互利的實質夥伴關係。