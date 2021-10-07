日本新首相出新舉動 街頭演說推動政策覓支持

日本首相岸田文雄今天在靜岡市發表上任以來的首度街頭演說，談到為照顧受疫情影響的民眾生活與工作，再次表達將制訂大規模經濟對策的想法。日本首相岸田文雄本月4日上任，各家主流日媒所做民調顯示，內閣支持率都在約50%前後，媒體稱新團隊的“慶祝行情”有限。

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據中央社今天報道稱，日相岸田街頭演說，將制訂大規模經濟對策。報道引述日本放送協會（NHK）消息，岸田在演說中談到新冠病毒疫情時說，必須繼續努力，讓所有希望接種疫苗的民眾能在11月完成接種。

他表示，配合疫苗接種，也將以今年內完成新冠病毒口服藥物研發與普及作為目標。

塩野義製藥公司日前表示，以12月完成新冠病毒口服藥最後階段臨床試驗、今年度內開始提供作為目標。

另外，談到今年7月發生的靜岡縣熱海市大規模土石流，岸田說，中央政府會在全國調查“盛土”（主要指在較低處或山坡地填土堆高，作成平坦地面或高於四周的一種造地工程或土堆）狀況並進行檢查，今年底前會有初步結果。

岸田說，政府會基於上述結果，確實檢討包括移除“盛土”或採取土地使用限制等規範進行因應。

中央社報道稱，日本首相岸田文雄本月4日上任，各家主流日媒所做民調顯示，內閣支持率都在約50%前後，新團隊的“慶祝行情”有限；執政黨自民黨內部對於將在19日公告的眾議院大選感到憂慮。

據日本時事通信社消息，岸田內閣上任的民調支持率在歷屆內閣中偏低，最低的數字是朝日新聞民調為45%，最高的是日本經濟新聞的59%；包括讀賣新聞、每日新聞等媒體民調在內，整體支持率都比去年9月前首相菅義偉剛上任時低15到20個百分點。

該報道認為，岸田內閣低民調的原因，可能是整體路線看起來與前首相安倍晉三和菅義偉沒有太大的變化，加上岸田任命的自民黨新任幹事長（秘書長）甘利明過去有政治與金錢問題等因素。

對於低民調數字，岸田昨天受訪時說，他會堅定地接受並為選舉而努力。他隨後陸續與甘利明和自民黨選舉對策委員長遠藤利明會談，商議眾院大選對策。

自民黨一位內閣成員說，新內閣民調支持度不如預期；另有一名曾經擔任過閣員的自民黨成員分析，岸田內閣整體看起來是被安倍等人操縱的印象。

另一方面，岸田內閣的支持率比菅內閣下台時的低民調提升了12到25個百分點，自民黨的支持率則幾乎沒有變化。遠藤對此持正面看法，認為雖然是個中等的數字，但顯示出人民對政府的信賴感有提高。

中央社說，最大在野黨立憲民主黨國會對策委員長安住淳說，新內閣上任沒有慶祝行情，顯示人民以嚴厲的目光在審視政治。只是儘管岸田內閣民調偏低，在野黨的民調支持率也不見起色，立民黨一名中堅議員說，岸田雖然沒有打出全壘打，但也沒有什麼失分，眾議院大選可能成為一場平淡的選舉，將測試候選人的地方實力。