印媒：印中巡邏隊上周曾發生數小時對峙

據《今日印度》10月8日報導，上周，印度和中國軍隊再次發生對峙，約200名解放軍士兵在阿魯納恰爾邦的實際控制線（LAC）附近被攔截。

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報導稱，印中軍隊對峙是發生在一次靠近中國邊境的一次例行巡邏期間。該報引述消息來源稱，印度軍隊在靠近邊界處攔截了約200名中國士兵。後來，在當地指揮官根據現有協議解決了這一問題後，雙方的部隊進行了脫離。期間印度的防禦工事並未受損。消息人士稱，雙方的對峙持續了幾個小時，並按照現有協議得到解決。對峙期間沒有對印度的防禦設施造成損害。

同時，印方周四表示，希望中方在堅持雙邊協議和議定書的前提下，努力早日解決拉達克東部邊界的剩餘問題。報導指，印度外交部發言人阿林達姆·巴吉（Arindam Bagchi）說，印度重申，“中方的挑釁行為和單邊措施導致該地區的和平與安寧受到干擾。”

巴吉在記者會上說，“我們期望中國將努力早日解決拉達克東部實際控制線沿線的剩餘問題，同時完全遵守雙邊協議和議定書。”他指出，在上個月的上海合作組織會議期間，印度外長蘇傑生（S Jaishankar）在塔吉克斯坦與中國外長王毅進行了討論，並傳達了印方的立場。

《印度教徒報》報導稱，“一個官方消息來源說：‘一些中國士兵被拘留了幾個小時，在問題按照兩國之間的既定協議在當地得到解決後被釋放’。”該報稱，“另一個消息來源說，發生對峙的原因是，由於畫定的邊界造成了不同的感知區域，而且雙方都在各自的感知線以內進行了巡邏活動。”

消息人士稱，“雙方的巡邏隊面對面地發生了對峙，持續了幾個小時，並由當地指揮官解決。”其中一個人說，“我們的防禦沒有受到任何損害”。該報稱，印度國防部消息人士說，每當雙方的巡邏隊直面時，都會根據雙方商定的既定協議和機制來管理局勢。上述消息來源之一說，“根據相互理解，在脫離之前，身體對峙可以持續幾個小時。”當被問及相關報導時，中國外交部發言人‎趙立堅在周五的記者會上回答說，“我不了解相關信息”。