美國務院批准向澳洲出售12架“海鷹”直升機

美國國防部國防安全合作局（DSCA）10月8日發布新聞稿宣布，美國國務院已批准向澳大利亞出售12架MH-60R“海鷹”直升機和相關的防務服務，以及相關的設備，估計費用為9.85億美元。美方稱，此舉將有助於維護“美國的外交政策和國家安全目標”。

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美國國防部國防安全合作局表示，“這項擬議的銷售將支持美國的外交政策和國家安全目標。”新聞稿稱，“澳大利亞是我們在西太平洋地區最重要的盟友之一。這個政治和經濟大國的戰略位置對確保該地區的和平和經濟穩定做出了重大貢獻。協助我們的盟友發展和保持強大的、隨時可用的自衛能力，對美國的國家利益至關重要。”

此前，美國、英國和澳大利亞9月15日宣布建立新的三邊安全協議，即“奧庫斯”協議（AUKUS）。作為該協議的一部分，美英將幫助澳大利亞皇家海軍建立核動力潛艇部隊。

美國國防部國防安全合作局指出，“這項擬議的銷售將提高澳大利亞執行反水面和反潛戰任務的能力，以及執行次級任務的能力，包括垂直補給、搜索和救援，以及通信中繼。澳大利亞將利用增強的能力作為對區域威脅的威懾，並加強其國土防禦。澳大利亞將毫無困難地將這些設備吸收到其武裝部隊中。”

美方表示，擬議出售的這些設備不會改變該地區的基本軍事平衡。

公開資料顯示，MH-60R“海鷹”多用途直升機由美國西科爾斯基飛機公司（Sikorsky Aircraft）研製，可執行反潛戰、水面戰、水上搜救、偵察、通信中繼、後勤運輸、人員投送和垂直補給等多種任務。