美印高級防務官員接觸 準備今年稍後的“2+2”會談

據美國國防部10月8日介紹，兩國防務高級官員當天共同主持了第16屆美國-印度國防政策小組會議。會議為計畫今年晚些時候舉行的美印外長和防長“2+2”會談奠定了基礎。五角大樓稱，因為美國和印度在主要國防夥伴關係中翻開了新的篇章。

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據了解，此次小組會議由印度國防秘書阿賈伊·庫馬爾（Ajay Kumar）和美國國防部負責政策事務的副部長科林·卡爾（Colin Kahl）共同主持。五角大樓表示，會議為今年晚些時候重要的“2+2”部長級對話奠定了基礎，“因為美國和印度在主要防務夥伴關係中開啟了新的篇章”。

美國國防部發言人安東·塞梅爾羅斯（Anton Semelroth）中校說，“對話推進了一系列雄心勃勃的雙邊優先事項：包括信息共享、高端海洋合作、物流和國防貿易；反映了美國和印度之間蓬勃發展的國防關係。” 他說，美國和印度官員就共同關心的地區問題交換了意見，包括南亞和印度洋地區。

塞梅爾羅斯說，美印官員還討論了與志同道合的夥伴加強合作以維持一個自由和開放的印度-太平洋的機會。他表示，“兩位領導人加強了他們對深化美國和印度軍隊之間的聯合合作和互操作性的承諾，以便更無縫地合作，包括加強在新的防禦領域，如太空和網絡方面的合作。”

印度國防參謀長比平·拉瓦特（Bipin Rawat）日前到訪華盛頓，相繼與美軍參謀長聯席會議主席馬克·米利（Mark Milley）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）舉行了會談。

印度新聞信息局10月1日宣布，印美擬將成立國防工業安全聯合工作小組，該小組將定期舉行會議，為雙方國防工業能夠在尖端國防技術方面進行合作。美印《工業安全協議》（ISA）峰會於9月27日至10月1日在新德里舉行。2019年12月兩國簽署的《工業安全協議》允許美國向印度轉讓支持武器裝備的生產技術。