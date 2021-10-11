金正恩發表建黨日講話：今後五年將着力解決人民衣食住行問題

據朝中社10月11日報道，朝鮮勞動黨總書記金正恩10日在紀念勞動黨建黨76周年演講會上發表講話，提出今後五年將着力解決人民衣食住行問題的意志。

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據了解，這是金正恩首次在朝鮮建黨紀念日發表講話。金正恩在講話中稱，將在勞動黨第八次代表大會上指定的五年計畫期間，着手恢復國家經濟，解決人民衣食住行問題，之後將開展下一個宏偉計畫，打造讓全世界都羨慕的社會主義強國。

金正恩稱，勞動黨堅持為民服務。他說，“我們絕不允許侵害群眾利益，以及分離黨和群眾的行為，指出要對黨內存在的問題始終保持高度警惕。”

韓聯社認為，據推測，考慮到金正恩在講話開頭部分提及“過去10年來黨建工作取得輝煌成績”，朝鮮可能將2011年定為金正恩執政第一個年頭。金正恩的父親——朝鮮前領導人金正日於2011年12月17日逝世後，金正恩在同月30日被推舉為朝鮮人民軍最高司令官，並在2012年4月11日朝鮮勞動黨第4次代表會議上被推舉為第一書記、黨中央政治局常委和黨中央軍事委員會委員長。因此，外界多認為金正恩從2012年起正式執政。

報導指，朝鮮前一天低調紀念勞動黨成立76周年。因今年不是“逢五逢十”的年份，且上月已經舉行建政閱兵式，因此尚未傳出舉行大型活動為黨慶生的消息。