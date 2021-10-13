香港警方結束安全保護陳同佳 未來不明

2018年在台灣殺害同行女友而惹起軒然大波的20歲香港青年陳同佳，2019年10月23日洗錢及盜用信用卡罪名刑滿出獄。陳23日上午9時在聖公會神職人員管浩鳴的陪同下步出監獄。

在台殺害女友的香港男子陳同佳迄今並未赴台投案，香港媒體最新消息說，警方不再提供他安全屋居住，陳同佳目前動向未明。香港與台灣仍然就陳同佳前往台灣伏法自動投案還是司法協助方式完成有分歧。案中女死者潘曉穎母親接受傳媒訪問時形容，陳同佳已出獄近兩年，現在每天要看這“所謂自由人”的殺人犯四處去，但其涉嫌殺人的審判仍遙遙無期。

廣告 繼續瀏覽後續

港媒星島日報今天引述香港警方消息說，香港警方已不再向台灣殺人案嫌犯陳同佳提供安全屋。在香港，如果警方覺得有需要保護比如證人等特別人士，可以提供安全地方供居住，並由保護證人組保護。

該報道稱，香港警方已經無向台灣殺人案疑犯陳同佳提供安全屋居住。而香港聖公會教省秘書長管浩鳴稱，陳同佳已離開警方安全屋。至於陳同佳何時啟程赴台，就仍要等台灣當局通知，暫時未有消息。

報道稱，陳同佳2019年10月23日出獄，迄今將近2年。他出獄時表示願意赴台投案自首。但一直協助他的管浩鳴多次說，問題不是陳同佳不願到台灣，而是他暫時沒辦法取得赴台簽證，陳同佳也十分無奈，希望被害人潘曉穎的母親能明白和理解。

引發香港反修例示威騷亂的台灣殺人案，發生於2018年2月，陳同佳在台灣殺害香港女友潘曉穎後逃回香港，保安局2019年2月提出修訂《逃犯條例》，建議港府可以用“一次性的個案方式”，處理台灣等地區移交逃犯的要求。陳同佳2019年4月承認4項洗黑錢罪名，判囚29個月。法官判決時指出即使被告招認殺人，干犯罪大惡極的罪行，但該案只牽涉因被告在台灣偷竊而衍生犯罪得益的洗黑錢罪行，法庭須按照被告實質被控的罪行判刑。

時任保安局長李家超提出將《逃犯條例》修訂直接於大會恢復二讀辯論，民陣發起反修例遊行，其後6月12日演變成大規模示威，特首林鄭月娥6月15日宣布“暫緩”修例，同年9月宣布正式撤回修訂《逃犯條例》。而陳同佳10月刑滿出獄。

據星島日報說，保安局發言人去年10月23日指，解決事情的第一步是台方批准陳同佳入境，這權力只在台方手中。只要陳同佳獲准入台，即使是原則上批准，台方可經警務聯絡渠道通知港方，雙方警務單位可隨即展開行程安排的研究。自動投案和司法協助是兩件獨立事情，司法協助從來都不是接受投案的先決條件。香港有關司法協助的條例不適用於台灣，特區政府不可能違反法例，這兩點台方應該知道。台方以司法協助作投案前設完全不合理、不可行。

該報道稱，案中女死者潘曉穎母親接受傳媒訪問時形容，陳同佳已出獄近兩年，現在每天要看這“所謂自由人”的殺人犯四處去，但其涉嫌殺人的審判仍遙遙無期。

潘曉穎母親表示，陳同佳仍逍遙法外，女兒未能沉冤得雪，內心感到極之悲痛及難受，“想知道有誰真心願意幫助女兒”。她亦表示，願為陳同佳赴台投案一事充當中間人，並邀請兩地警方聯絡她，促成雙方會面。