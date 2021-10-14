塔利班新政府首訪安卡拉 土耳其籲讓女孩受教育

阿富汗塔利班政府代理外交部長穆塔奇14日率團抵安卡拉，與土耳其外長恰武什奧盧進行會談。恰武什奧盧會後指出，針對女孩教育和婦女就業議題對塔利班作出建議。穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）與恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）下午在土耳其外交部進行會談。這是塔利班（Taliban）8月15日取得政權以來，安卡拉與阿富汗新政府首場高層會商。

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美國有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk）報導，恰武什奧盧於會後指出，已再度向對方表達，為了阿富汗團結，應該建立具有包容性政府。

恰武什奧盧說：“掌握到阿富汗最新情勢有關訊息。14日我們也再一次針對女孩受教育和婦女就業議題，作出建議。”

安卡拉同時表達不樂見更多阿富汗移民入境的立場。塔利班方面強調，願意對有意返國的阿富汗人提供幫助。

恰武什奧盧指出，塔利班代表團對土耳其提出的要求，主要側重於對阿富汗進行人道援助和持續投資。

在此之前，塔利班領導階層本週稍早與美國和10個歐洲國家代表在卡達首都杜哈會商。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）日前表示，國際社會應該保持對話管道暢通，“耐心地逐漸引導”塔利班朝向建立更具包容性政府的方向邁進。西方國家於塔利班掌權後撤離喀布爾，但是北大西洋公約組織（NATO）成員土耳其駐阿富汗大使館仍然繼續運作。

埃爾多安上個月指出，當前塔利班過渡政府不具有包容性。他表示，如果塔利班組成更具包容性政府，安卡拉仍然願意與其合作。

土耳其已經接納400萬敘利亞難民，艾爾段強調，新一波阿富汗難民湧入將是安卡拉不能承受之重。他並警告，若再爆發難民潮，歐洲國家也會蒙受衝突。

恰武什奧盧13日表示，正計畫與其他國家外長組團訪問喀布爾，與塔利班進行會商。