塔利班代理外長外訪

塔利班新政府首訪安卡拉 土耳其籲讓女孩受教育

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Le ministre des Affaires étrangères des Taliban, Amir Khan Muttaqi, arrive en Turquie le 14 octobre 2021
Le ministre des Affaires étrangères des Taliban, Amir Khan Muttaqi, arrive en Turquie le 14 octobre 2021 © AFP
作者： 法廣
5 分鐘

阿富汗塔利班政府代理外交部長穆塔奇14日率團抵安卡拉，與土耳其外長恰武什奧盧進行會談。恰武什奧盧會後指出，針對女孩教育和婦女就業議題對塔利班作出建議。穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）與恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）下午在土耳其外交部進行會談。這是塔利班（Taliban）8月15日取得政權以來，安卡拉與阿富汗新政府首場高層會商。

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美國有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk）報導，恰武什奧盧於會後指出，已再度向對方表達，為了阿富汗團結，應該建立具有包容性政府。

 

恰武什奧盧說：“掌握到阿富汗最新情勢有關訊息。14日我們也再一次針對女孩受教育和婦女就業議題，作出建議。”

安卡拉同時表達不樂見更多阿富汗移民入境的立場。塔利班方面強調，願意對有意返國的阿富汗人提供幫助。

恰武什奧盧指出，塔利班代表團對土耳其提出的要求，主要側重於對阿富汗進行人道援助和持續投資。

在此之前，塔利班領導階層本週稍早與美國和10個歐洲國家代表在卡達首都杜哈會商。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）日前表示，國際社會應該保持對話管道暢通，“耐心地逐漸引導”塔利班朝向建立更具包容性政府的方向邁進。西方國家於塔利班掌權後撤離喀布爾，但是北大西洋公約組織（NATO）成員土耳其駐阿富汗大使館仍然繼續運作。

埃爾多安上個月指出，當前塔利班過渡政府不具有包容性。他表示，如果塔利班組成更具包容性政府，安卡拉仍然願意與其合作。

土耳其已經接納400萬敘利亞難民，艾爾段強調，新一波阿富汗難民湧入將是安卡拉不能承受之重。他並警告，若再爆發難民潮，歐洲國家也會蒙受衝突。

恰武什奧盧13日表示，正計畫與其他國家外長組團訪問喀布爾，與塔利班進行會商。

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