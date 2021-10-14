貝魯特示威： 美國呼籲黎巴嫩緩和緊張局勢

黎巴嫩首都貝魯特10月14日發生暴力事件，此次事件已造成至少5人死亡，60多人受傷。令人憂心宗教負責的黎巴嫩可能重現派系衝突。美國14日呼籲黎巴嫩減緩國內緊張氣氛。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴記者：“我們與黎巴嫩當局一同呼籲大家冷靜、讓緊張局勢降溫。”

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黎巴嫩什葉派穆斯林團體真主黨（Hezbollah）和艾瑪爾（Amal）14日集結示威，反對一名調查去年貝魯特港口大爆炸的法官。不料示威活動傳出槍響，造成至少6死。

美國拒絕評論誰該為此事負責，但重申美方對真主黨的批評。美國認定獲得伊朗支持的真主黨是恐怖組織。

普萊斯說：“黎巴嫩民主的未來，仰賴公民懷抱信心在法治下處理艱難議題的能力。法官必須能遠離暴力、免受威脅恫嚇，包括來自真主黨的恫嚇。”

真主黨與艾瑪爾則把矛頭指向敵人─基督教派政黨“黎巴嫩力量”（Lebanese Forces）。

另外根據路透社，科威特外交部14日已發布聲明，呼籲公民離開黎巴嫩，並要求有意前往黎巴嫩的人先等等。

法國呼籲平息，並重申黎巴嫩司法系統需要獨立和公正。法國對最近阻撓對2020年8月4日貝魯特港爆炸事件的調查以及在此背景下發生的暴力行為深表關切。法國外交部發言人呼籲衝突各方保持冷靜。

科威特外交部還說，駐貝魯特大使館呼籲當地科威特公民保持謹慎、遠離集會場所和紛亂，並待在家中。卡達駐貝魯特大使館稍晚也發布類似公告。