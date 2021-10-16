伊朗上訴法院維持對伊朗籍英國公民一年的判決

擁有英、伊雙重國籍的女子紮加里-拉特克利夫被伊朗上訴法院維持原判，並在一年之內不允許她離境。紮加里-拉特克利夫此前為英國某基金會工作，2016年4月她在德黑蘭準備返回英國時遭伊朗警方逮捕，並以間諜罪判處5年監禁。其律師表示，紮加里-拉特克利夫的刑期已於3月7日結束，她已被解除居家監禁。但律師補充說，但她面臨著其他指控，無法獲得自由。

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這位40歲的女子是湯臣路透基金會的項目經理，於2016年4月在首都國際機場被捕，當時她正帶着女兒回到倫敦，此前她曾探望過她的家庭。

2019年初，丈夫理查德德拉特克利夫(Richard Ratcliffe)在英國首都舉行的新聞發布會上宣布抗議開始。 他強調：“納贊寧今天早上打電話給我，從埃溫監獄，確認她開始絕食。現在她將持續3天，但不排除可以繼續，如果情況沒有改變。”

這名婦女正在抗議她在監獄中受到的條件：監獄看守拒絕讓她接受專門治療，她有嚴重的頸部疼痛、手臂和腿部也感到麻木。

在將納贊寧認定為企圖推翻伊朗宗教機構的陰謀者之後，他們判處納贊寧接受5年徒刑。 這位女子，她的家庭成員和她所工作的基金會拒絕了一項指控，指這是一個獨立於訊息巨頭的慈善非政府組織。

英國外交大臣傑里米·亨特(Jeremy Hunt)曾打電話給伊朗駐倫敦大使，並要求保證她有必要的醫療，在適當時候進行干預。 亨特說：“她一直被拘留，這是不可接受的事，她在伊朗當局得到的待遇是不可接受的。” 德黑蘭響應說“內部事務”，不可接受干涉。

倫敦警告所有來自伊朗的英國公民，如果不是絕對必要的話，不要前往原籍國。 根據“人權觀察”的估計，德黑蘭最近逮捕了幾名持有雙重護照的公民。