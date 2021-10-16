阿富汗什葉派民眾今為恐怖爆炸喪生者下葬 伊斯蘭國恐怖組織稱犯案

阿富汗什葉派社區周六再次埋葬死者，此前一天，伊斯蘭國-霍拉桑（IS-K）組織聲稱在南部城市坎大哈發生自殺式爆炸，造成60人死亡，破壞了塔利班為該國帶來安全的承諾。塔利班曾指，在外國勢力離開阿富汗以後，阿富汗不會再有恐怖襲擊和恐怖爆炸。聖戰恐怖組織 "伊斯蘭國 "周五晚間宣稱對此次襲擊負責，這也是該恐怖組織第一次在塔利班的發源地實施襲擊。

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據法新社今天報道說，連續第二個星期五，在每周祈禱時，該國的一座什葉派清真寺就遭到血腥襲擊，這次是在坎大哈，阿富汗第二大城市，也是塔利班的歷史根據地。

正如阿富汗的情況一樣，這種致命襲擊的傷亡情況仍然不清楚。當地消息人士，特別是宗教人士，認為死亡人數為60人，受傷人數為70人。

在該市的什葉派墓地，幾十個人星期六來匆匆忙忙地挖掘一排排墳墓，一個接一個地埋葬着蓋着白色裹屍布的受害者。

聖戰組織 "伊斯蘭國 "周五晚間宣稱對此次襲擊負責，這是該組織在塔利班的發源地實施的首次襲擊。據該組織在其Telegram頻道上發布的一份聲明中說，"第一名自殺炸彈手在清真寺的一條走廊上引爆了他的爆炸背心（......），而第二名自殺炸彈手在清真寺的中心引爆了他的爆炸背心"。

據該報道，這起襲擊發生在另一起針對什葉派清真寺的致命自殺式襲擊一周之後，這次襲擊發生在昆都士（東北部），時間和作案手法相同，也是由伊斯蘭國恐怖組織宣稱承責的。

自8月15日以來，塔利班在經歷了20年的戰爭後重掌政權，將恢復國家安全作為其首要任務，但他們面對的是由伊斯蘭國恐怖組織實施的一波血腥襲擊。

其在當地的分支機構EI-K（原名ISKP）在最近幾周針對塔利班和阿富汗什葉派少數民族發動襲擊。

美國通過國務院發言人內德-普萊斯譴責了這次襲擊，並再次呼籲 塔利班履行他們在反恐方面做出的承諾，特別是解決面臨的共同威脅。

據法新社說，最近幾周，塔利班對伊斯蘭國恐怖組織分支EI-K小組進行了幾次突襲，包括在首都的一座清真寺遭到襲擊後在喀布爾進行的突襲，並宣布成立特種部隊。

據坎大哈的塔利班警察負責人莫爾維-邁赫穆德（Maulvi Mehmood）在一次新聞發布會上保證，"所有塔利班安全部門都在努力找到相關人員並對他們進行懲罰。據他說，到目前為止，什葉派社區的安全是應其要求由該社區自己提供的。但是今後，我們打算為所有這些宗教禮拜場所指派警衛，負責安全。"

法新社說，EI-K是一個與塔利班相抗衡的遜尼派組織，自詡為嚴格的伊斯蘭教願景的唯一保障者，近年來多次將什葉派少數民族--特別是哈紮拉人視為 "異端"。

塔利班自己在過去經常攻擊占阿富汗人口（總共約4000萬居民）10%至20%的什葉派，但現在則聲稱要保證他們的安全。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在一份聲明中譴責了 "針對阿富汗平民行使其自由信奉宗教的權利的令人髮指的攻擊"。