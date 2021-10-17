巴基斯坦開通阿富汗空中過境貿易航線

巴基斯坦首次開通連接阿富汗的空中過境貿易航線，幫助阿富汗政府應對日益加劇的經濟危機。巴基斯坦阿富汗問題特別代表薩迪克（Mohammad Sadiq）星期六（10月16日）在推文中說，“伊斯蘭堡國際機場現在對高價值的阿富汗過境貿易開放。”

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巴基斯坦阿富汗問題特別代表薩迪克說，包機星期五把“不同的產業進口物資”運到伊斯蘭堡，然後把這些阿富汗過境貨物裝進了集裝箱，再經過陸路把這些物資通過西北部阿富汗邊境的過境口岸運往喀布爾。

薩迪克說，“我祝賀巴基斯坦海關首次安排穿越巴基斯坦的飛機到卡車的國際物資轉運。這顯示巴基斯坦致力於執行地緣經濟領導的外交政策。”

巴基斯坦與阿富汗1965年簽署的雙邊轉運協議讓阿富汗政府有權通過巴基斯坦的機場、港口和陸路從事免稅國際貿易，巴基斯坦同時有權使用阿富汗的過境走廊與中亞國家從事貿易。

但阿富汗前政府與巴基斯坦的關係緊張導致巴基斯坦不允許任何物資通過巴基斯坦的空中貿易走廊進行過境轉運。

塔利班接管阿富汗後，巴基斯坦幾乎每天都向阿富汗運送幾十卡車的人道救援物資，並在上月取消了從阿富汗進口水果的銷售稅，以鼓勵阿富汗的貿易商和農民。官員說，此舉導致阿富汗對巴基斯坦的出口增加。

巴基斯坦同時撤銷了向阿富汗出口家禽產品的禁令，希望能夠降低阿富汗家禽銷售的價格，確保阿富汗普通民眾能得到鮮雞和鮮蛋的供應。

但巴基斯坦領導人並沒有承認塔利班政府，理由是他們將等待塔利班兌現承諾以及國際社會的承認。