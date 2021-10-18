日內閣官房長官：我們將加強綜合導彈防空能力

就《金融時報》報導中國近期試射了一枚能夠搭載核彈頭的高超音速導彈的消息，日本內閣官房長官松野博一10月18日向媒體表示，日方將加強其綜合導彈防空能力。

廣告 繼續瀏覽後續

《金融時報》引述熟悉此次試射的五名人士表示，中國軍方發射了一枚搭載高超音速滑翔飛行器的火箭，該飛行器在低軌道空間飛行，繞地球一周，最後降低高度衝向目標。報導稱，此次試射的導彈沒有擊中目標，偏離距離大約32公里。報導援引知情人士的話說，“此次試驗表明，中國在高超音速武器方面取得了驚人的進步，而且比美國官員意識到的要先進得多 。”

松野博一周一表示，對該消息知情，中國顯然正在加快發展具有核能力的高超音速武器，以獲得突破導彈防禦系統的能力。他稱，北京在持續增加其國防開支以建立包括核武器和導彈在內的軍事能力方面，在質量和數量上均不透明。

松野博一談到，中國在海上和空中的軍事活動迅速擴大，已經成為區域和全球社會的一個主要安全問題。他提及，據說一些新的威脅很難用常規裝備來應對。他指出，日本將提高其探測、跟蹤和攔截能力，以應對來自空中的任何威脅。他補充說，日本將加強其全面的空中和導彈防禦能力，這些能力通過計算機網絡操作設備。

此外，本周二是《日蘇聯合宣言》簽署65周年，松野博一稱，宣言為日蘇（俄）“恢復外交關係的基礎性的、具有法律效益的公文，是簽署和平條約交涉程序的出發點。”至於日俄之間的交涉，松野博一稱，“日本政府的方針是解決‘北方四島(俄稱南千島群島)’歸屬問題，並（與俄方）簽署和平條約，不會將問題留給下一代。日本將在兩國之間達成的各種共識的基礎之上，認真地解決這個問題。”

此前，日本新任首相岸田文雄在《讀賣新聞》16日刊登的採訪中提到，計畫在對《國家安全保障戰略》進行修改時，寫入發展日本自衛隊對潛在敵人導彈基地實施先發制人打擊能力(即所謂“對敵基地攻擊能力”)內容。

岸田文雄稱，日本仍在繼續發展超音速導彈和彈道導彈技術，從保護民眾的角度來看，“有必要考慮所有現實可能性”。他補充稱，應儘快修改《國家安全保障戰略》。

岸田文雄10月8日發表首次施政演說時談及外交安保話題。他提出“將致力於修改”外交和安全保障政策長期指針《國家安全保障戰略》、《防衛計畫大綱》和《中期防衛力整備計畫》，並表示將制定經濟安保相關法案。