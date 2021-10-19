岸田文雄：日本將探討擁有對敵基地攻擊能力

據韓國聯合參謀本部10月19日探測，朝鮮當天上午10時17分許從鹹鏡南道新浦一帶向東部海域發射1枚近程彈道導彈，韓軍初步研判朝鮮試射潛射彈道導彈（SLBM）。日本首相岸田文雄隨後向媒體表示，在周二的國家安全保障會議上，磋商了朝鮮彈道導彈發射的應對措施和方針。

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岸田文雄提出，為從根本上強化防衛力，“包括擁有對敵基地攻擊能力在內，確認了將探討所有選項”。他介紹稱，當天在國家安全保障會議上指示相關閣僚收集並分析信息、徹底進行警戒監視、包括美國在內展開國際合作。關於朝鮮的發射意圖，他僅回應指，“避免從我的立場進行斷定”。此前，岸田文雄還在《讀賣新聞》16日刊登的採訪中提到，計畫在對《國家安全保障戰略》進行修改時，寫入發展日本自衛隊對敵基地攻擊能力內容。

據韓聯社報導，朝方最新試射的導彈射高為60千米，射程為430～450公里。韓軍尚未公布其他參數，但考慮到朝方近期在新浦製造能搭載潛射彈道導彈的潛艇，並接連公開新型潛射彈道導彈，且從韓軍所謂“新浦以東海上”的說法來看，朝方在潛艇上試射新型潛射彈道導彈的可能性較大。若朝方試射潛射導彈屬實，這將是朝方自2019年以後時隔2年發射潛射彈道導彈。

就英國《金融時報》日前報導，中國近期試射了一枚能夠搭載核彈頭的高超音速導彈的消息，日本內閣官房長官松野博一18日向媒體表示，日方將加強其綜合導彈防空能力。

松野博一稱，中國在海上和空中的軍事活動迅速擴大，已經成為區域和全球社會的一個主要安全問題。他提及，據說一些新的威脅很難用常規裝備來應對。他指出，日本將提高其探測、跟蹤和攔截能力，以應對來自空中的任何威脅。中國外交部則否認了近期曾試射導彈的消息。

針對朝方的這一最新行動，韓國國家情報院19日下午發布新聞稿稱，韓國國家情報院院長樸智元、美國國家情報總監海恩斯和日本內閣情報官瀧澤裕昭當天在首爾舉行會議，三方就朝鮮當天射彈事宜等交換信息並進行了分析。

報導提及，韓國國家情報院表示，繼前一天韓美、韓日情報首長會議之後，韓美日情報首長周二共聚一堂，就韓半島局勢和事務以及共同關切開誠布公地交換意見。三方不僅討論朝鮮問題，還就全球供應鏈、技術泄露問題等經濟安全熱點進行了溝通，並決定加強韓美日信息合作。