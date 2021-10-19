朝鮮發射彈道導彈 日本首相從福島趕回東京

19日，日本首相岸田文雄對朝鮮發射兩枚彈道導彈表示遺憾。岸田指出：“我對朝鮮自上個月以來發射了一系列導彈感到非常遺憾。”岸田在他正在訪問的福島市對記者們這樣說。岸田首相補充說，現在還沒有證實朝鮮發射的導彈造成了損害。

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岸田首相為此從福島趕回東京，日本時間午後3點之前到達東京，並進入首相官邸對應。

據日本防衛省稱，19日上午10時15分左右和10時16分左右，從朝鮮東部發射了兩枚彈道導彈。 推測兩枚導彈都落入了朝鮮半島東側的日本海（東海），防衛省正在分析落入點是在日本專屬經濟區之內還是在此之外。

防衛大臣岸信夫19日在防衛省對記者表示，朝鮮從2019年的5月1日開始頻繁發射，很明顯，其目的是提高導彈技術。如此反複發射彈道導彈，對包括日本在內的整個國際社會來說都是嚴重的問題。

這是已確認的朝鮮自9月28日以來第4次發射了彈道導彈及疑似物。

韓國軍方今早向記者們發送短信稱，“現以探知，今天（19日）上午10時17分左右，朝鮮從鹹鏡南道新浦地區向東海上空發射了一枚形態不明的彈道導彈，韓美情報部門正在對補充信息進行詳細分析。”

韓國軍方指出：目前，韓國軍隊正在密切關注相關動向，韓美密切合作，並保持戰備狀態。據悉，彈道導彈的射程為450公里。