朝鮮：新潛射導彈不針對韓美 韓外長：韓國導彈性能遠優於朝鮮

朝鮮外務省發言人10月21日接受朝中社記者採訪時表示，近期試射新型潛射彈道導彈的活動並不針對韓國和美國，只要相關國家不阻礙朝鮮合法行使主權，韓半島緊張局面就不會出現。韓國外長鄭義溶當天在出席國會外交統一委員會國政監查會時表示，韓國新型潛艇日前成功試射的潛射彈道導彈（SLBM）性能遠遠優於朝鮮的導彈，希望韓國民眾對此知情，懷有自信。

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朝中社19日證實，朝鮮國防科學院當天使用潛艇“8·24英雄艦”試射了新型潛射彈道導彈，取得成功。朝中社稱，新型潛射導彈採用橫向機動及滑翔跳躍機動等新制導技術，並公布了試射照片。韓國軍方稍早透露消息指，朝鮮從鹹鏡南道新浦一帶朝向半島東部海域發射1枚彈道導彈，導彈射程達到450公里，韓國軍方推測朝方試射的是潛射彈道導彈（SLBM）。這是朝方自2019年以來再次試射潛射導彈。

對此，朝鮮外務省發言人稱，美方將朝方正常合法的自衛性軍事活動誤導為違反聯合國安理會決議，以及威脅地區和平穩定的行為，召開安理會緊急會議，反應極其誇張。朝方對美方就主權國家行使自衛權做出非正常反應深感擔憂，並已經就美方和安理會擺弄“定時炸彈”表示強烈憂慮。

朝方官員表示，試射新型潛射彈道導彈並未給周邊國家和地區的安全帶來任何威脅或負面影響。朝方射彈活動並不是針對美方，而是為加強國防在很久以前就已樹立的計畫，美方沒必要因此感到擔心或殫精竭慮。該官員稱，“美方和韓方已被排除在朝方的主敵之外。譴責朝方研製或試驗與美方已擁有的相同武器實為搞雙重標準，也讓朝方更加懷疑美方是否真的不敵視朝鮮。”

據韓聯社報導，韓國外長鄭義溶周四表示，“政府將朝鮮近期試射潛射彈道導彈視為嚴峻事態，但從此次試射來判斷，韓軍有能力抵禦朝鮮的潛射彈道導彈。”對於朝鮮試射潛射彈道導彈是否屬於戰略挑釁，鄭義溶沒有做出正面回答，只說是否構成戰略挑釁取決於是否嚴重影響韓半島總體安全局勢。

另就韓國政府對朝鮮試射導彈沒有強烈提出抗議的說法，鄭義溶反駁稱政府每次都會對此表示遺憾並提出異議。值得一提的是，韓國總統文在寅21日在觀看了韓方自主研製的“世界”號運載火箭（KSLV-II）發射。

據韓國官員介紹，該火箭正常完成了全部飛行程序，順利將1.5噸重的試驗衛星送入700公里高的太陽同步軌道，但由於衛星速度沒有達到預定的每秒7.5公里，未能成功入軌。文在寅表示，雖然未能完成既定目標，但仍為首發自主研製的運載火箭取得的巨大成就感到自豪。