印度尼泊爾暴雨成災 兩國近150人死亡

近日，印度與尼泊爾連續多日降暴雨，導致兩國境內多地遭到洪水侵襲，甚至引發山體滑坡，目前已造成兩國至少150人死亡。

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近日在印度與尼泊爾降下大約300毫米至500毫米的雨量，短時間內的強降雨導致河川水位高漲、洪水泛濫與山體滑坡，不但造成交通受阻、建築物、橋樑受損，目前也造成兩國至少150人死亡。

往年印度北阿坎德邦（Uttarakhanda）10月降雨量約30毫米，不過本周卻出現24小時內降雨量高達328毫米的情形，印度氣象局表示降雨已趨緩。印度的鄰國尼泊爾也因暴雨成災，造成交通受阻，尼泊爾西部一村落有60位居民已受困長達兩天，政府派出搜救人員前往協助。

10月19日至20日，連日暴雨造成印度多條河流水位上漲，包括恆河、科西河（Kosi river）等，切魯托尼大壩（Cheruthoni Dam）開啟閘門泄洪。洪水造成交通受阻、山體滑坡。

尼泊爾比拉德訥格爾（Biratnagar）當地的機場也遭到洪水侵襲，不僅停機坪積水，附近的民眾及員工也須涉水通行。巴迪亞區（Bardiya）的卡爾納利河（Karnali river）受到暴雨影響而水位高漲。