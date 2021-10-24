朝鮮從潛艦試射導彈 專家警告：或嚴重威脅當前格局

朝鮮19日試射潛射彈道導彈（SLBM），事後官媒更聲稱是從水面下的潛艦上發射。韓國多位專家認為，朝鮮若將搭載核子彈頭的SLBM裝載至擁有多個垂直發射管的新型潛艦上，朝鮮便有條件成為“規則改變者”，改變當前國際局勢。

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朝鮮國家防衛科學院在上19日試射彈道飛彈後，官媒主動公佈了照片。專家從照片上分析，此次飛彈是從水面下的潛艦上發射出，飛彈設計更加進化，重量更輕，直徑也更小（體積更小）。據報導，搭載這款飛彈的是2千噸級新浦級潛艦。

消息人士指出，朝鮮19日試射前夕，韓國軍方曾偵測到“824英雄號”潛艦準備出海。法新社也指出，19日的衛星圖像確實顯示新浦一帶有潛艦停泊。

值得關注的是，近期朝鮮除了研發SLBM以外，在研發洲際彈道飛彈（ICBM）的能力也有成長，在飛彈技術發展取得飛躍般的進步。

值得玩味的是，新型飛彈試射成功，朝鮮態度反而低調，此次的試射最高領導人金正恩並未到場，官媒也沒透露太多相關訊息。

不過，朝鮮防衛科學院意有所指的強調，這款彈道飛彈早在5年前便已成功試射過，似乎在跟韓國嗆聲，就算9月成功試射潛射彈道飛彈，也沒什麼了不起。

美國政治國安分析師、紐約時報資深記者桑格（David Sanger） 近日表示，目前拜登政府所做的很大一部分是無視於朝鮮的存在。他認為朝鮮在此次的行動中，很大目的是希望美國能“注意到我”！也有專家指，朝鮮此舉更重要的是希望能與美國在談判桌上更有籌碼。

朝鮮試射潛射彈道飛彈，也促使聯合國安全理事會召開緊急會議。美國朝鮮特使金星容（Sung Kim）今天（24日）在首爾與韓國外交部朝鮮半島和平安全事務特別代表魯圭德（Noh Kyu-duk）見面後指出，朝鮮19日的試射是“挑釁”，平壤應停止“讓人擔心且帶來反效果的”飛彈試射。

他表示，美國決心與朝鮮進行“持久且實質的外交”，“我們的目標仍是朝鮮半島完全非核化”。“這也就是為什麼平壤最近的彈道飛彈測試讓許多人非常擔心、且會對朝鮮半島邁向永續和平帶來反效果的原因。”

平壤當局目前為止仍拒絕美國提議，指責美國和韓國一邊談外交，一邊卻又透過軍事活動讓緊張升高。 金星容表示：“我們呼籲朝鮮停止這些挑釁與其他顛覆活動，轉而進行對話。”“美國已準備好在不預設立場的情況下和朝鮮會面，我們也說得很清楚，美國對朝鮮完全沒有敵意。”

有專家推估，朝鮮未來可能會繼續研發噸位更大的新型潛艦來搭載新型SLBM，屆時將對韓國、美國等國造成嚴重威脅。

潛艦專家、京畿大學教授文謹植表示，目前由於受到預算和技術能力不足影響，金正恩雖在2019年7月親臨建造現場視察了新型潛艦，已完成設計的核動力潛艦短期內應該無法下水，但文謹植憂心：“假如朝鮮在這方面集中投資，情況可能就大不相同了。”

韓國前國防大學教授權容守提出警告說：“朝鮮若在潛艦上搭載多發SLBM，可能會對韓國和日本構成足以改變當前格局的嚴重安全威脅。”

朝鮮在9月便宣稱開發出超音速飛彈“火星8號”，現在又試射新款潛射彈道飛彈。有分析認為，朝韓軍事角力升溫，恐將朝鮮半島變成亞洲版的“巴爾幹半島”（有歐洲火藥庫之稱）。