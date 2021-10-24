聯合國擔憂緬甸人權 軍政府控干涉內政

聯合國緬甸人權情況特別調查員安德魯斯（Tom Andrews）22日呈交年度緬甸人權報告，緬甸軍政府24日稱這份報告是“煽動暴力”，並指控聯合國藉著人權干涉緬甸內政。

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法新社報導，自今年2月軍方發動政變以來，這個位於東南亞的國家局勢動蕩，據當地的人權監督團體指出，因軍方鎮壓異議分子估計超過1100人喪命。

聯合國22日表示，因報告稱，數以萬計的部隊在緬甸北部集結，聯合國擔憂將導致更大規模的人權災難。

不過緬甸軍政府則是駁斥這份報告，並指控聯合國藉由人權“作為干涉緬甸內政的政治工具”。

由軍政府任命的外交部發表聲明說，這份報告“只會導致緬甸進一步分裂，煽動內部暴力”。

軍政府奪權將近9個月後，仍無法壓制不滿的反對聲浪，國際間呼籲軍方將領與反對派接觸的壓力增大。