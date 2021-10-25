日外相：對華關係仍處於嚴峻且艱難的狀況

10月17日至23日，中俄海軍組成聯合編隊，自彼得大帝灣海域出發，橫渡日本海，經津輕海峽進入西太平洋，穿越大隅海峽後抵達東海海域，完成首次海上聯合巡航。日本內閣官房副長官磯崎仁彥25日在例行記者會上表示，日本政府正以高度的興趣密切關注中俄艦艇的活動。此外，日本外務大臣茂木敏充當天在參加活動時表示，日中關係仍處於嚴峻且艱難的狀況。

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磯崎仁彥提及，這是日本首次確認中國和俄羅斯海軍艦艇共同通過津輕和大隅海峽，並在日本本島東南海岸的伊豆群島附近水域通過。該海峽被認為是國際水域。他表示，中俄的艦艇沒有進入日本領海。日中圍繞着釣魚島及周邊海域存在主權爭議，日俄圍繞着北方四島也存在主權爭議。

磯崎仁彥表示，日方官員還證實，俄羅斯軍艦在與中國軍艦分開後駛過了日本西北海岸的對馬海峽。他說，日本自衛隊證實有直升機從中國和俄羅斯艦艇上飛過，日本通過加派戰鬥機進行了回應。磯崎仁彥說，“日本政府正以高度的興趣密切關注他們的活動”。他強調，東京將繼續在日本周邊水域和空域保持警惕和監視。

據共同社報導，日中兩國政商界人士及專家討論安全保障和外交議題的“東京-北京論壇”25日以在線方式召開。茂木敏充代表日方發來寄語，就因新冠疫情而減少的兩國民眾交流表示，期待明年日中邦交正常化50周年“成為復蘇的契機”。

茂木敏充就日中關係指出，“由於涉及價值和規則的懸而未決問題，繼續處於嚴峻且艱難的狀況。”他強調，為構築建設性且穩定的關係，不僅是兩國高層，也需要民眾之間的溝通與對話。中國國務委員兼外長王毅在視頻致辭中說，中日關係出現分歧難以避免，關鍵是妥善加以管控，不讓分歧定義和主導兩國關係。