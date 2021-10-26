日防相：中俄聯合艦隊繞日本一周是向我國示威

日本防衛大臣岸信夫10月26日在記者會上就中俄海軍艦隊幾乎繞日本列島一周的行動表達擔憂稱，“大規模、長時間的行動尚屬首次，十分罕見。其意圖可以認為是向我國示威。”此外，日本外務大臣茂木敏充在記者會上透露，已通過外交渠道向兩國提出“重大關切”。

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10月14日至17日，中俄海軍在俄羅斯彼得大帝灣附近舉行“海上聯合-2021”聯合軍事演習。之後，10月17日至23日期間，中俄兩國海軍在西太平洋相關海域組織實施了首次海上聯合巡航。據日本防衛省統合幕僚監部消息，18日，中俄10艘艦艇組成的編隊首次成編隊同時通過日本津輕海峽。隨後，中俄艦艇編隊20日接近千葉縣犬吠埼約130公裏海域，21日來到伊豆諸島附近。22日下午1時左右，中俄艦艇編隊通過大隅海峽駛入東海。

岸信夫說，“此事如實反映出我國面臨的安全保障環境日益嚴峻”，並表示自衛隊將繼續開展警戒監視。此外，茂木敏充稱，已向中俄兩國表明，“鑒於日本和地區的安全保障環境，對此有重大關切”。茂木敏充稱，這是首次確認到中俄艦隊共同穿過津輕海峽和大隅海峽。他強調“將繼續注視在日本周邊的行動”。

據共同社報導，日本首相岸田文雄在雜誌《Hanada》12月刊的訪談文章中，表示有意在擔任自民黨總裁期間實現修改《日本國憲法》。他還主張對中國採取“毅然”措施。在眾院選舉的街頭演說中，岸田文雄基本未提及修憲和對華政策。報導指，該訪談似乎意在將於周日舉行的日本眾議院選舉前向選民作選前宣傳。

報導指，有關新設緊急事態條款以及把自衛隊寫入《日本國憲法》第九條等自民黨修憲草案4項目，岸田文雄明確表示，“必須切實修改”。他介紹自己與中國國家主席習近平通電話時提出了釣魚島（日本稱尖閣諸島）局勢等話題，強調稱“對中國，我也一步不退讓”。據悉，在雜誌《WiLL》12月刊的訪談文章中，岸田文雄也就修憲和對華政策表達了同樣看法。