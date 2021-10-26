美海軍部長訪日：日美同盟將在印太發揮特別重要的作用

美國海軍部長卡洛斯·德爾·托羅（Carlos Del Toro）繼續他上任後對印太地區的首次訪問，並於10月25日與日本防衛大臣岸信夫舉行了會談。德爾·托羅強調，“維持印度太平洋地區的和平與安全，對兩國而言是共同目標”，要實現日美倡導的“自由開放的印度-太平洋”，“日美同盟將發揮特別重要的作用”。

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據共同社報導，關於中國和俄羅斯對“自由開放的印度-太平洋”的願景表示關切，德爾·托羅指出，“所有國家都應遵守國際法律和秩序。”就中俄共10艘海軍艦艇穿過津輕海峽的提問，他沒有直接回答。此外，德爾·托羅還強調重視美日印澳的“四邊安全對話”（Quad）機制。

岸信夫在推特上傳了兩人會談的照片，並附文稱“美國海軍部長德爾·托羅進行了禮節性拜訪。雙方確認了海上自衛隊和美國海軍之間的緊密合作。”據悉，德爾·托羅此行相繼對夏威夷、日本、韓國、關島和巴布亞新幾內亞進行訪問，討論國際防務夥伴關係的重要性，並加強美國對自由和開放的印太地區的承諾。

德爾·托羅在出訪時指出，“印太地區是美國國防部和海軍部的優先事項。”他說，“為了確保美國在不斷變化的威脅環境中的主導地位，我們必須在我們的綜合海上戰略中保持存在感、持久性和強大性。我們必須投資於我們艦隊的健康、戰備和能力，並加強與我們在該地區的海軍夥伴的關係。”

據美海軍介紹，德爾·托羅首訪印太地區是在他發布《海軍部戰略指導》的幾周後進行的，該文件包括他對保持美國海上主導地位的優先考慮，以及加強戰略夥伴關係以進一步加強與印太地區夥伴國家的合作的內容。