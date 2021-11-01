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澳洲邊境鬆綁 泰國向觀光客招手

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Des touristes se prélassent près de la piscine d’un hôtel sur l’île thaïlandaise de Phuket, le 1er novembre 2021, alors que la Thaïlande accueille sans quarantaine le premier groupe de touristes entièrement vaccinés contre le Covid-19
Des touristes se prélassent près de la piscine d’un hôtel sur l’île thaïlandaise de Phuket, le 1er novembre 2021, alors que la Thaïlande accueille sans quarantaine le premier groupe de touristes entièrement vaccinés contre le Covid-19 © MLADEN ANTONOV / AFP
作者： 法廣
5 分鐘

自新冠疫情爆發以來，亞太地區一直是全球防疫封鎖和邊境管制措施最嚴格地區，如今隨着疫苗覆蓋率攀升、病例下滑，區域內不少國家開始審慎對外開放。

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中國和日本等部分國家，基本上還是不對外國觀光客開放，但泰國1日起開始實質開放，其他不少國家也已經開放，或者是打算跟進。

 

●澳洲

歷經近600天的防疫鎖國後，澳洲終於鬆綁邊境限制，悉尼國際機場1日上演一幕幕感人畫面，久別重逢的親友在機場熱淚盈眶、激動相擁。

法新社報導，海外公民未獲許可不得入境澳洲的禁令1日終於解除，澳洲兩大城悉尼和墨爾本如今開放完整接種疫苗的澳洲人民入境，且毋須接受任何隔離檢疫措施，讓受困海外的澳洲民眾有機會趕在耶誕節前返家團圓。

因應新冠疫情，澳洲去年3月20日實施全球數一數二嚴格的邊境限制措施，幾乎暫停所有國際旅客入境，還被批評人士稱為“隱士國家”。

親人被迫分散於各大洲，數以萬計澳洲公民困在海外，取得入境許可者被迫支付數千美元，還必須同意關在防疫旅館14天。

總理莫里森（Scott Morrison）說，這對澳洲來說是個“大日子”，還在社群媒體臉書（Facebook）貼文表示，澳洲現已“準備起飛”。

●泰國

在經歷18個月的防疫限制措施後，泰國觀光業1日重新啟動，海外遊客紛紛開始湧入首都曼谷和度假島嶼普吉島。

疫情重創仰賴觀光業的泰國經濟，由於入境旅客減少逾80%，泰國觀光業去年出現1997年亞洲金融危機以來最差表現。

路透社報導，泰國政府尋求振興遭疫情摧殘的觀光業，允許超過60個國家已接種疫苗的遊客入境，包括美國與中國。

負責管理泰國國際航站的泰國機場公司（Airports of Thailand）表示，預料曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi）1日將迎接3萬名乘客。

依據新的全國計畫，入境旅客頭一天晚上必須在政府許可的旅館過夜，且需采檢新冠檢測呈陰性，才能自由穿梭泰國境內其他地方。

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