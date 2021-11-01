澳洲邊境鬆綁 泰國向觀光客招手

自新冠疫情爆發以來，亞太地區一直是全球防疫封鎖和邊境管制措施最嚴格地區，如今隨着疫苗覆蓋率攀升、病例下滑，區域內不少國家開始審慎對外開放。

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中國和日本等部分國家，基本上還是不對外國觀光客開放，但泰國1日起開始實質開放，其他不少國家也已經開放，或者是打算跟進。

●澳洲

歷經近600天的防疫鎖國後，澳洲終於鬆綁邊境限制，悉尼國際機場1日上演一幕幕感人畫面，久別重逢的親友在機場熱淚盈眶、激動相擁。

法新社報導，海外公民未獲許可不得入境澳洲的禁令1日終於解除，澳洲兩大城悉尼和墨爾本如今開放完整接種疫苗的澳洲人民入境，且毋須接受任何隔離檢疫措施，讓受困海外的澳洲民眾有機會趕在耶誕節前返家團圓。

因應新冠疫情，澳洲去年3月20日實施全球數一數二嚴格的邊境限制措施，幾乎暫停所有國際旅客入境，還被批評人士稱為“隱士國家”。

親人被迫分散於各大洲，數以萬計澳洲公民困在海外，取得入境許可者被迫支付數千美元，還必須同意關在防疫旅館14天。

總理莫里森（Scott Morrison）說，這對澳洲來說是個“大日子”，還在社群媒體臉書（Facebook）貼文表示，澳洲現已“準備起飛”。

●泰國

在經歷18個月的防疫限制措施後，泰國觀光業1日重新啟動，海外遊客紛紛開始湧入首都曼谷和度假島嶼普吉島。

疫情重創仰賴觀光業的泰國經濟，由於入境旅客減少逾80%，泰國觀光業去年出現1997年亞洲金融危機以來最差表現。

路透社報導，泰國政府尋求振興遭疫情摧殘的觀光業，允許超過60個國家已接種疫苗的遊客入境，包括美國與中國。

負責管理泰國國際航站的泰國機場公司（Airports of Thailand）表示，預料曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi）1日將迎接3萬名乘客。

依據新的全國計畫，入境旅客頭一天晚上必須在政府許可的旅館過夜，且需采檢新冠檢測呈陰性，才能自由穿梭泰國境內其他地方。