印度前駐華大使：印中邊界問題不太可能很快結束

曾擔任印度駐華大使、外交國務秘書和駐美大使的尼魯帕瑪·拉奧琪(Nirupama Rao)近日在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時表示，印度和中國正在進行的邊界爭端不太可能很快得到解決。

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就印中邊界爭端問題，拉奧琪說，“這是兩個亞洲巨人在喜馬拉雅山上相互靠近的現實，而且這個共同的邊界，這個兩國之間的邊界從未真正在雙方之間得到解決。”她認為，“儘管幾十年來雙方都為解決爭端作出了真誠的嘗試，但北京和新德里的立場已經變得強硬，變得不再靈活。”

就印中從去年春天以來在爭議地區的軍事對峙，拉奧琪指出，“雙方都有強大的民族主義力量在爭奪”。她認為，“我沒有看到任何一方在就解決方案作出妥協時退縮或後退，當然，這是我們不得不面對的一個不幸的現實。”雖經過13輪軍長級會談，兩軍在發生摩擦的地點完成脫離接觸進程，但最終解決方案仍未取得突破，沒有完全實現武力降級。

拉奧琪最近撰寫了新書《分裂的喜馬拉雅山脈》。她在接受《印度斯坦時報》採訪時記者提問稱，“隨着與中國第13輪會談的進行，你認為我們是否誤讀了中國人？”拉奧琪說，“我不相信我們誤讀了中國人。我們與他們打交道已經超過七十年了。已經吸取了許多教訓，得出了許多結論。我認為我們對地形的了解要好得多。”

拉奧琪說，“我們更清楚地了解這個問題。我不相信我們正在失去陣地。我們與中國有一個非常複雜的領土爭端。我想這是世界上任何地方持續時間最長的陸地邊界爭端。”她稱，“現在，在拉達克東部的實際控制線沿線以及邊境的一些其他地區發生的事情是，中國人變得如此積極、自信和咄咄逼人。這使得印度在拉達克沿線的局勢發生了巨大的變化。”她補充說，“緊張局勢已經出現，最重要的是，我們為維持和平與安寧以建立雙方信任的機制、制度、安排和協議基本上已經瓦解，這是非常不幸的。”

拉奧琪說，“印度正走在正確的道路上，試圖通過耐心的談判、降級和脫離接觸來尋求，從而使局勢能夠恢復正常，並恢復現狀。因此，我們在正確的軌道上，但事實證明它是複雜的、持久的和非常複雜的。”她稱，“但顯然，選擇是什麼？正如我在書中引用馬丁-路德-金的話說：‘戰爭是不完美的鑿子，可以雕刻出和平的明天’。”

拉奧琪說，“除了繼續尋求降級和達成某種程度的脫離，以便我們能夠減少緊張局勢，別無選擇。但不要忘記兩國之間潛在的領土邊界爭端。除非我們能夠解決它，否則我們不會有一個永久的持久解決方案。”

記者問，“現在不是政治解決的時候嗎？”拉奧琪表示，“我認為我們必須尋求一個政治解決方案。”她說，“我們的總理和中國領導人習近平通過非正式峰會和各種會議建立了一個溝通渠道。不幸的是，自從加爾萬河谷事件後，我們就沒有那種直接的溝通了。加爾萬對整個雙邊關係的結構是如此的震驚，而我們今天看到的這種情況是可以預期的。我們一直保持着溝通渠道的暢通，而且這些事情正在被討論。”