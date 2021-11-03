印度國產Covaxin疫苗獲世衛批准 效力達78%

世界衛生組織（WHO）3日批准將印度國產Covaxin疫苗納入緊急使用清單，預計將能增加窮國的新冠疫苗可用數量。

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法新社報導，Covaxin疫苗是由印度巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech）生產，在施打兩劑一個月後效力達78%。世衛指出，由於易於儲存，Covaxin疫苗“極其適合中低收入國家”。

Covaxin疫苗是首支完全由印度研發生產且獲世衛核準的疫苗。根據巴拉特生物科技國際公司網站，Covaxin疫苗可以在攝氏2至8度（華氏36至46度）間的環境下儲存。

印度對於Covaxin疫苗獲世衛批准樂觀其成。印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）推文表示，這支疫苗“促進許多印度公民的旅遊，並對疫苗的公平性作出貢獻”。