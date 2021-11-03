自東京方面消息，日本首相岸田文雄11月2日在英國參加第26屆聯合國氣候變化大會時向媒體表示，有意包含今年年內，早日實現對美國的訪問。此前，他與美國總統進行了短暫的會面。此外，據兩國官員介紹，澳大利亞和新西蘭已經批准了《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），確定將於明年1月1日生效。

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拜登在會見岸田文雄時當面就他當選日本首相表示祝賀，雙方就早日再次聚首舉行正式會談達成了一致。據共同社報導，岸田文雄從“日本外交的基軸是日美同盟”的立場出發，希望加緊與拜登構建信賴關係，全面啟動岸田外交。曾在2012至2017年擔任日本外務大臣的岸田文雄擅長英語，他在鏡頭前與拜登交流也無需翻譯。

在與越南總理範明政的會談中，岸田文雄考慮到中國，表示“強烈反對”在東海和南海單方面改變現狀的嘗試。兩人還商定為實現從日本出口艦艇等防衛裝備品而加速磋商。據越通社報導，日越領導人一致同意密切協作配合推動越日關係強勁發展，為兩國人民帶來切實意義，為地區和世界繁榮發展作出貢獻；本着此精神一致同意早日開展兩國高層領導互訪等。

報導稱，與此同時，就應對氣候變化等共同關心的地區和國際問題深入交換意見和看法，雙方同意繼續在各地區和國際場合保持協作配合，就維護東海和東中國海和平穩定與安全，在遵守包括1982年《聯合國海洋法公約》（UNCLOS 1982）在內的國際法基礎上通過對話等和平方式解決各種爭端的重要性闡述共同的觀點。

據悉，岸田文雄在與英國首相約翰遜的會談中確認將推進安全保障領域的合作。兩人還同意為早日締結與日本自衛隊和英軍聯合訓練等相關的《互惠准入協定》（RAA）而加速談判。在參加聯合國氣候變化大會期間，岸田文雄還與澳大利亞總理莫里森再度確認了日澳兩國與美國、印度的“四方安全對話”（Quad）的重要性。

據路透社報導，兩國官員表示，澳大利亞已經與新西蘭已經批准了《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。11月2日，RCEP保管機構東盟秘書處發布通知，宣布文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國、越南等6個東盟成員國和中國、日本、新西蘭、澳大利亞等4個非東盟成員國已向東盟秘書長正式提交核准書，達到協定生效門檻。根據協定規定，RCEP將於2022年1月1日對上述十國開始生效。

澳大利亞貿易部長丹·特漢（Dan Tehan）通過聲明表示，“澳大利亞已經批准了RCEP，確保我們的農民和企業能夠獲得這個世界上最大的自由貿易協定的好處。”他說，“RCEP將加強澳大利亞與東盟的貿易關係，並表明我們對東盟主導的區域經濟架構的承諾。RCEP對所有15個簽署國生效後，將成為世界上最大的自由貿易協定，將澳大利亞前15個貿易夥伴中的9個納入一個單一的經濟框架。”

特漢指出，“澳大利亞對RCEP的批准並沒有改變政府對緬甸局勢的嚴重關切。我們呼籲緬甸安全部隊停止對平民的暴力行為，進行對話，並釋放所有被任意拘留的人，包括澳大利亞教授特乃爾（Sean Turnell）。”他說，“（澳洲）政府強烈支持東盟領導制定擺脫緬甸危機的方針。我們將繼續與我們的東盟和其他夥伴合作，支持為解決危機而做出的區域努力。”